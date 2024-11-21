Сегодня 16:16 Быстрые, плавные и бесшумные. Как поезда МЦД повысили скорость и комфорт движения за 5 лет 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Эксклюзив

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Андрей Воробьев

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Сергей Собянин

Пять лет назад первые МЦД были в новинку и даже в диковинку, а сегодня без скоростных маршрутов невозможно представить Москву и Подмосковье. Надежные и предсказуемые электрички, бесплатные пересадки в метро, современные поезда, включая «Иволгу 4.0», — все это делает ежедневный путь быстрым и комфортным.

Месяц, когда представили самые первые московские центральные диаметры, — ноябрь 2019 года. Тогда их было два, они моментально открыли новые возможности для пассажиров. МЦД-1 связал Лобню и Одинцово, протянулся через Долгопрудный и Москву, соединив Белорусское и Савеловское направления поездов. Линия МЦД-2 связала Подольск и подмосковный поселок Нахабино, соединила Курское и Рижское направления электричек в Москве.

Фото: Константин Семенец 1/3 Фото: Константин Семенец 2/3 Фото: Константин Семенец 3/3

А в прошлом году диаметров стало вдвое больше. Сначала открыли МЦД-3 Зеленоград — Раменское: на этом маршруте 21 станция из 41 находится в Подмосковье. Затем запустили МЦД-4 Апрелевка — Железнодорожный.

«Век скоростей»

Простыми словами, московские центральные диаметры — это сеть наземного метро. Она превышает 300 километров: для пассажиров работает уже 137 станций, из которых 49 — в Московской области.

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья

«XXI век — век скоростей», — это неоднократно подчеркивал глава Подмосковья Андрей Воробьев, благодаря за совместное развитие проектов МЦД президента Владимира Путина, мэра Москвы Сергея Собянина, РЖД и всех партнеров. Скорости и правда колоссально поменялись. Сегодня МЦД — очень предсказуемый вид транспорта с понятным расписанием движения. Интервал между поездами составляет лишь несколько минут, около пяти в часы пик.

Сразу после электрички пассажиры делают бесплатные пересадки на метро и МЦК. К тому же общая стоимость проезда по сравнению с периодом до запуска снизилась в 2,5–3 раза. «Между 180 и 65 рублями, которые платят пассажиры, — огромная разница. И главное, что МЦД предполагает не только современный подвижной состав, но и всю инфраструктуру благоустройства», — отмечал Андрей Воробьев.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Еще одной важной задачей было сделать центральные диаметры не обособленными транспортными артериями, а грамотно вписанными в городские маршруты. Их успешно интегрировали, и популярность МЦД стремительно растет.

Электропоезда «Иволги» с умным интерфейсом

Летящая, светлая, просторная «Иволга 4.0» — на 97% из российских компонентов. Эти ультрасовременные электропоезда запустили на новых диаметрах.

Фото: Медиасток.рф

Их производят на Тверском вагоностроительном заводе, входящем в состав «Трансмашхолдинга». Поезд разработан конструкторами России с заботой о каждом пассажире. Третья дверь в промежуточных вагонах — как в метро. Это помогает пассажирам быстрее заходить в поезд и высаживаться из него.

Быстрый, плавный, бесшумный ход. Бесплатная сеть Wi-Fi и места для детских колясок. Умное освещение: яркая подсветка в утренние часы и спокойная — в вечернее время. Сергей Собянин

Сцепки и крэш-буферы для «Иволги» производят в Подмосковье, а тормозную систему — в Нижегородской области и Пензе. Систему управления, программное обеспечение полностью спроектировали и выпускают в России.

Фото: Антон Чернов 1/3 Фото: Антон Чернов 2/3 Фото: Антон Чернов 3/3

В производстве «Иволги» задействовали 600 предприятий и свыше 50 тысяч работников по всей России. С запуском МЦД сразу началось масштабное обновление поездов на железной дороге — на смену устаревшим электричкам пришли современные. Сегодня их свыше 250 на маршрутах, и это не предел, ведь диаметры постоянно развиваются.