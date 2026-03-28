Сегодня 13:06 Поезд будущего уже в Подмосковье: первые рейсы 2DM начнутся совсем скоро На Ярославском направлении начнут курсировать пять поездов 2DM

Стильный, скоростной и комфортный — так можно описать новый электропоезд 2DM, который скоро будет курсировать по северным районам Московской области. Футуристическую машину специально разработали для высокого комфорта пассажиров на всем пути поездки.

В проходе вагона смогут уместиться сразу два человека, не цепляя друг друга спинами. Для велосипедистов предусмотрели специальные рамки, чтобы их транспорт остался в надежности.

Машинисты со стажем считают модернизированный электропоезд самой комфортной машиной из всех предыдущих моделей, рассказал машинист локомотива Алексей Резчиков.

Ну, во-первых, он новый. Во-вторых, это комфортное расположение оборудования. Оно учитывалось с мнениями коллег, соответственно, локомотивных бригад и так далее, чтобы было удобно работать на этом электропоезде. Потому что работаем мы не один час на нем, а все 12. Алексей Резчиков

Комфорт в деталях: что изменили внутри нового поезда Под каждым сиденьем — зарядка USB, вокруг камеры наблюдения, телеэкраны, система безопасности, аварийные датчики и многое другое. Резчиков добавил, что электропоезд оборудовали умной системой климат-контроля. Она регулирует выставленную температуру зимой и летом с учетом особенностей каждого сезона.

При проектировании электропоезда 2DM учитывались пожелания пассажиров, которые отправляли варианты улучшения машины ее конструкторам. Пассажирам понравится: как проектировали электропоезд 2DM Заместитель генерального директора ЦПАК Олег Ульянов отметил, что в поезде 2DM совершенно новая компоновка, которая отличается от компоновки в составах P2D.

Я думаю, пассажирам этот поезд понравится. Он будет курсировать на маршрутах Центрального транспортного узла Ярославского направления. Всего в эксплуатацию идет пять составов, и первый поезд уже пойдет на следующей неделе. Олег Ульянов

Максимальная скорость электропоезда 2 ДМ — 160 километров в час. Например, до Сергиева Посада он довезет за полтора часа. И что не менее важно, Ярославское направление считается самым загруженным. А эти пять составов способны перевезти 100 тысяч пассажиров за год туда и обратно максимально комфортно и безопасно.