Подмосковным предпринимателям напомнили о поддержке нестационарной торговли

Мобильные комплексы используют в Подмосковье для торговли, а также в здравоохранении и для других целей. В этой отрасли предпринимателям доступны разнообразные меры поддержки: компенсации затрат, льготные кредиты и аренда земли без проведения торгов. О том, как развивается передвижная торговля в регионе, рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава областного Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Подмосковная компания «Мобитрак» выпускает фудтраки, полуприцепы и модульные объекты. Предприятие посетила генеральный директор «Агентства стратегических инициатив» Светлана Чупшева. Для нее провели экскурсию в сопровождении главы регионального Мининвеста Екатерины Зиновьевой.

«Заинтересовал проект передвижного реабилитационного центра. Кроме того, концепция развития бизнеса „на колесах“ может оказаться весьма актуальным предложением для возвращающихся с СВО ребят и желающих заняться собственным предпринимательством», — сказала Светлана Чупшева.

Екатерина Зиновьева напомнила, что в Подмосковье действует целая система поддержки предпринимателей, в том числе для тех, кто занимается торговлей с мобильных точек. Инвесторы могут подать онлайн-заявку на аренду подходящего места, а затем воспользоваться льготным кредитованием Фонда микрофинансирования для покупки фудтрака.

Так, «Мобитрак» получила земельный участок без торгов в Истре. Благодаря расширению мощностей предприятие смогло реализовать еще больше проектов. Среди них — создание передвижного реабилитационного центра.

«Этот проект — прорыв в реабилитационной медицине. Обсудили распространение решения „Мобитрака“ на другие регионы, видим потенциал для масштабирования, ведь это шанс для тысяч людей вернуться к активной жизни», — сказала Светлана Чупшева.

Кроме того, недавно компания представила новую разработку — передвижную полевую кухню. Ежедневно она может обеспечить питанием около 260 человек.

Основатель «Мобитрака» Рафаэль Хабиров напомнил, что компания работает с 2016 года и делает не только сам трак, но и обеспечивает его всем необходимым оборудованием.

«Поддержка подмосковного правительства помогла увеличить производственные мощности, а за счет программы „Франшиза“ удалось привлечь новых заказчиков. В свою очередь наше развитие и работа внесли вклад в расширение региональной системы поддержки бизнеса, позволяющей быстро организовать бизнес через мобильное торговое оборудование. Мы создаем не технику, а возможности», — сказал он.

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