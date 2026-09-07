Подмосковный врач Жмылева: занятия спортом снижают уровень стресса школьников
С наступлением учебного года нервная система ребенка подвергается серьезному стрессу из-за смены графика и возросших интеллектуальных нагрузок. О том, как помочь школьнику адаптироваться без медикаментов, рассказала заведующая неврологическим отделением Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля Полина Жмылева.
Важнейшим фактором специалист назвала сон. Младшеклассникам необходимо отдыхать ночью от девяти до 10 часов, а подросткам — от восьми до девяти часов. За час до отхода ко сну необходимо полностью исключить гаджеты.
«Также важен четкий режим дня: приемы пищи, подъем, занятия и отдых должны быть в одно и то же время, а после школы обязателен получасовой перерыв без уроков и экранов. Физическая активность помогает снизить уровень гормона стресса: ежедневные прогулки на свежем воздухе минимум один час и утренняя зарядка задают правильный ритм нервной системе. Экранное время в сумме не должно превышать одного–двух часов в день, а за 15 минут до выхода из дома телефон лучше убирать, чтобы утро проходило без суеты», — уточнила Полина Жмылева.
Не менее важен и рацион. В него следует добавить магний, который содержится в гречке, шпинате и орехах, омегу-3 (рыба, льняное масло), а также снизить употребление сахара и фастфуда.
Эмоциональная поддержка не менее значима: спрашивайте о конкретных моментах дня, принимайте чувства ребенка. При тревоге поможет дыхательное упражнение «квадрат»: вдох на четыре счета — задержка на четыре — выдох на четыре — пауза на четыре, повторить три–пять раз. И помните: дети считывают состояние родителей, поэтому личный пример — залог успеха. Если через две недели режимных мер улучшений нет или вы наблюдаете стойкие нарушения сна, головные боли, тики, отказ от еды, регресс навыков, агрессию или замкнутость дольше трех–четырех недель, то необходима консультация невролога.
Полина Жмылева
Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля — флагман здравоохранения Подмосковья, он координирует работу детских учреждений региона. В клинике ведут прием лидеры отечественной медицины по 28 направлениям, оказывая стационарную помощь 15 тысячам юных пациентов и амбулаторную — более чем 150 тысячам семей ежегодно.