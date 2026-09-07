Подмосковный врач Жмылева: занятия спортом снижают уровень стресса школьников

С наступлением учебного года нервная система ребенка подвергается серьезному стрессу из-за смены графика и возросших интеллектуальных нагрузок. О том, как помочь школьнику адаптироваться без медикаментов, рассказала заведующая неврологическим отделением Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля Полина Жмылева.

Важнейшим фактором специалист назвала сон. Младшеклассникам необходимо отдыхать ночью от девяти до 10 часов, а подросткам — от восьми до девяти часов. За час до отхода ко сну необходимо полностью исключить гаджеты.

«Также важен четкий режим дня: приемы пищи, подъем, занятия и отдых должны быть в одно и то же время, а после школы обязателен получасовой перерыв без уроков и экранов. Физическая активность помогает снизить уровень гормона стресса: ежедневные прогулки на свежем воздухе минимум один час и утренняя зарядка задают правильный ритм нервной системе. Экранное время в сумме не должно превышать одного–двух часов в день, а за 15 минут до выхода из дома телефон лучше убирать, чтобы утро проходило без суеты», — уточнила Полина Жмылева.

Не менее важен и рацион. В него следует добавить магний, который содержится в гречке, шпинате и орехах, омегу-3 (рыба, льняное масло), а также снизить употребление сахара и фастфуда.