Подмосковный врач Пиголкина: грибы опасны для детей до 10 лет

С приходом осени начинается сезон тихой охоты, который ежегодно сопровождается всплеском пищевых интоксикаций. Участковый терапевт Истринской больницы Ирина Пиголкина разъяснила ценность даров леса для организма, обозначила группы риска и сформулировала правила их безопасного приготовления.

С диетологической точки зрения грибы представляют собой легкий продукт (от девяти до 35 килокалорий на 100 граммов). Они служат источником витаминов группы B и витамина D — особенно богаты им лисички.

Также в составе присутствуют калий для поддержки сердечной мышцы, фосфор с железом для энергетического обмена и селен для укрепления иммунитета. Клетчатка и природные пребиотики в грибах способствуют нормализации микрофлоры кишечника.

Тем не менее этот продукт требует осторожности. Основная проблема кроется в плохой усвояемости из-за высокого содержания хитина, что при избыточном употреблении вызывает тяжесть в желудке, метеоризм и тошноту. Лесные организмы активно поглощают из почвы тяжелые металлы и химикаты, поэтому сбор урожая вблизи автомагистралей или заводов недопустим.

Фатальную угрозу несут ядовитые разновидности: токсины бледной поганки, мухомора или ложных опят невозможно нейтрализовать кипячением. Условно съедобные виды (грузди, волнушки, сморчки) необходимо длительно вываривать со сменой воды. Отдельного внимания заслуживают домашние консервы: бескислородная среда идеальна для развития ботулизма, признаки которого могут проявиться спустя несколько суток после еды.

От употребления грибов следует воздержаться людям с патологиями пищеварительной системы (гастритом, панкреатитом), почечной или печеночной недостаточностью. Продукт исключают из рациона детей младше десяти лет, а также беременных и кормящих женщин. Не рекомендуется комбинировать грибы с картофелем, тестом, рыбой и спиртными напитками.

Для минимизации рисков стоит собирать только знакомые экземпляры, избегая старых или поврежденных вредителями. Перед приготовлением урожай нужно тщательно очистить и отварить минимум полчаса, обязательно удалив первый бульон. Приобретая заводскую консервацию, важно проверять герметичность тары, а среди домашних запасов утилизировать банки со вздувшимися крышками.