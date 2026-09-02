Подмосковный психолог Лебедева дала советы по управлению детским гневом

С началом учебного года многие школьники испытывают колоссальный стресс, и особую группу риска в этот период составляют ученики пятых и 11-х классов. О том, как поддержать психологическое состояние детей, рассказала медицинский психолог Московского областного клинического диспансера Марина Лебедева.

Специалист призвала обратить внимание на невидимую сторону школьной жизни. Уставший ребенок физиологически не способен эффективно усваивать программу. Когда нервная система перестает выдерживать нагрузку, она начинает подавать сигналы через соматику и резкие изменения в поведении.

Детское эмоциональное истощение часто маскируется под капризность или болезнь. Психосоматика — боли в животе по утрам перед школой, которые волшебным образом проходят, если разрешить остаться дома; частые головные боли, дерматиты, обострение аллергии без видимых причин. Регресс: первоклассник вдруг снова начинает мочиться в кровать, а подросток требует читать ему сказку на ночь.

К тревожным маркерам также относятся слезы из-за мелочей или вспышки агрессии, полная апатия либо уход в гаджеты, а также нарушения сна и пищевого поведения.

Психолог посоветовала упражнения, которые могут помочь школьнику справиться с перенапряжением.

«Техника „Эмоционального контейнирования“: когда ребенок находится в состоянии аффекта (истерика, паника, гнев), его мозг буквально отключается. Фразы „Успокойся!“, „Не реви!“ или „Возьми себя в руки!“ обесценивают чувства и заставляют ребенка чувствовать себя одиноким в своей беде. „Контейнирование“ — это способность родителя принять эмоцию ребенка, переработать ее внутри себя и вернуть обратно в безопасном виде. Вы становитесь тем самым контейнером, который удерживает кипяток, пока он не остынет», — отметила Лебедева.

Алгоритм действий для родителей: опуститься на уровень глаз ребенка и спокойно признать, что он злится, затем объяснить, что школьника понимают, а также подчеркнуть, что он может испытывать эмоции, однако драться или швырять вещи нельзя.

Можно предложить выплеснуть энергию экологичным способом — порычать, потопать ногами или побить подушку.

Отдельную опасность сейчас представляет школьная среда, которая стала жестче из-за кибербуллинга. Травля теперь не заканчивается со звонком и преследует ребенка в смартфоне.