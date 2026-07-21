Подмосковный психиатр Веселова напомнила первые признаки деменции

В рамках Недели профилактики заболеваний мозга психиатр Чеховской больницы Анастасия Веселова напомнила о важности раннего выявления деменции. Мозг отвечает за память, речь, эмоции, движение и восприятие окружающего мира, а его заболевания могут развиваться из-за различных факторов, включая генетические особенности, инфекции, сосудистые нарушения и травмы.

Деменция — это не отдельное заболевание, а целый комплекс состояний, при которых постепенно повреждаются клетки головного мозга. Из-за этого человек начинает терять память, способность логически мыслить, ориентироваться и самостоятельно выполнять привычные действия.

Примерно в 60–80% — причиной деменции становится болезнь Альцгеймера. Еще один распространенный вариант — сосудистая деменция, которая может возникнуть после инсультов. Однако у части пациентов нарушения связаны с обратимыми причинами, например заболеваниями щитовидной железы или тяжелыми депрессивными состояниями, поэтому своевременная диагностика имеет большое значение.

Первые признаки заболевания часто появляются незаметно: человек забывает недавние события, путается во времени, может потеряться в знакомом месте. На следующем этапе возникают сложности с общением, выполнением повседневных задач и даже с именами близких людей. При тяжелой форме болезни человек становится полностью зависим от помощи окружающих, нарушается речь и способность узнавать родных.

Несмотря на то что полностью вылечить деменцию пока невозможно, во многих случаях развитие болезни можно предупредить или значительно замедлить.

Для сохранения здоровья мозга врачи рекомендуют отказаться от курения и чрезмерного употребления алкоголя, контролировать давление и уровень сахара в крови, регулярно заниматься физической активностью, поддерживать общение и тренировать память с помощью чтения и получения новых навыков.