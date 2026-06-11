Подмосковные военкоры представили регион на патриотическом форуме в Рязани
В Рязанской области завершился окружной военно-патриотический форум «Студенческий спецназ», собравший 200 участников из 26 регионов Центрального федерального округа. Московскую область на форуме представили наставники, военные корреспонденты и руководители патриотических объединений.
Мероприятие прошло под патронатом полномочного представителя президента России в ЦФО Игоря Щеголева.
В течение пяти дней студенты проходили насыщенную программу, включавшую тактическую подготовку, работу с беспилотниками, основы инженерно-саперного дела и огневую подготовку. Для будущих военкоров организовали занятия по полевой съемке и монтажу материалов.
Завершился форум масштабной 15-часовой военно-тактической игрой «Двойной рубеж», в ходе которой участники выполняли разведывательные задачи, штурмовали условные позиции и отрабатывали эвакуацию раненых.
Отдельное внимание организаторы уделили подготовке наставников. Ветераны и участники специальной военной операции не только передавали молодежи практические навыки, но и сами проходили обучение по вопросам адаптации и публичных выступлений.
Среди почетных гостей форума были Герои России, представители Государственной думы, Минобрнауки, «Движения Первых» и «Юнармии». Практические занятия для военных корреспондентов провели сотрудники телеканалов «Звезда» и РЕН ТВ, а также специалисты пресс-службы Московского военного округа.
В приветственном обращении к участникам Игорь Щеголев отметил особую роль единства фронта и тыла в достижении победы и подчеркнул важность распространения успешного опыта патриотической работы в других федеральных округах.
Сейчас все наши усилия должны быть направлены на то, чтобы достичь победы, которая, как и в годы Великой Отечественной войны, возможна только в условиях единства фронта и тыла. Не случайно форум проводится на Рязанской земле — это регион с богатой историей, славными боевыми и трудовыми традициями, центр подготовки Воздушно-десантных войск, столица ВДВ, девиз которой «Никто, кроме нас».
Игорь Щеголев
Подмосковье на форуме представляли участники военно-патриотических клубов, наставники из числа ветеранов СВО и молодые военные корреспонденты. Один из делегатов, специалист по работе с молодежью Денис Анищенко, отметил высокий уровень образовательной программы.
Спикеры были высокого уровня: от представителей аппарата президента до психологов высшей категории, которые рассказывали нам, как правильно взаимодействовать с молодежью разных возрастных категорий.
Денис Анищенко
Положительными впечатлениями поделилась и военкор Екатерина Королева из Мытищ. Она отметила пользу встреч с опытными журналистами федеральных телеканалов, а также практическую часть форума, где участникам приходилось работать в условиях, максимально приближенных к реальным.
Форум организовал аппарат полномочного представителя президента России в ЦФО совместно с правительством Рязанской области в рамках национального проекта «Молодежь и дети».