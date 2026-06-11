Подмосковные военкоры представили регион на патриотическом форуме в Рязани

В Рязанской области завершился окружной военно-патриотический форум «Студенческий спецназ», собравший 200 участников из 26 регионов Центрального федерального округа. Московскую область на форуме представили наставники, военные корреспонденты и руководители патриотических объединений.

Мероприятие прошло под патронатом полномочного представителя президента России в ЦФО Игоря Щеголева.

В течение пяти дней студенты проходили насыщенную программу, включавшую тактическую подготовку, работу с беспилотниками, основы инженерно-саперного дела и огневую подготовку. Для будущих военкоров организовали занятия по полевой съемке и монтажу материалов.

Завершился форум масштабной 15-часовой военно-тактической игрой «Двойной рубеж», в ходе которой участники выполняли разведывательные задачи, штурмовали условные позиции и отрабатывали эвакуацию раненых.

Отдельное внимание организаторы уделили подготовке наставников. Ветераны и участники специальной военной операции не только передавали молодежи практические навыки, но и сами проходили обучение по вопросам адаптации и публичных выступлений.

Среди почетных гостей форума были Герои России, представители Государственной думы, Минобрнауки, «Движения Первых» и «Юнармии». Практические занятия для военных корреспондентов провели сотрудники телеканалов «Звезда» и РЕН ТВ, а также специалисты пресс-службы Московского военного округа.

В приветственном обращении к участникам Игорь Щеголев отметил особую роль единства фронта и тыла в достижении победы и подчеркнул важность распространения успешного опыта патриотической работы в других федеральных округах.