Подмосковные школьники поделились секретами сдачи ЕГЭ на 200 баллов

Школьники из Королева и Одинцова знают, как сдать ЕГЭ на высшие баллы, потому что сами сделали это. Они получили отличные результаты на экзаменах и теперь планируют поступать в вузы мечты.

Юлия Канищева из Королева мечтает стать врачом и помогать людям. Девушка набрала на ЕГЭ 200 баллов: по 100 за химию и русский язык. Недавно пришли результаты по биологии — 98 баллов. С учетом золотой медали, суммарный итог составил 303 балла.

«Готовиться я начала еще с 10-го класса, потому что понимала, что большой объем информации. Мне нужно много чего успеть, много чего пройти. Выбрала химию и биологию, потому что собираюсь связать свою жизнь с медициной», — отметила Юлия.

Главное, по ее словам, — интерес к предмету. Тогда даже сложные темы становятся увлекательными. Юлия советует не откладывать подготовку. Одной школьной программы мало — важно читать дополнительные материалы и искать знания на профильных сайтах.

«Чем больше практики, тем ребята нагляднее понимают, как выглядит данное вещество, что с ним происходит, взаимодействует ли с другими веществами, какие продукты получаются. Очень много заданий в ЕГЭ — различить вещества», — прокомментировала учитель по химии Татьяна Заремба.

Дарья Степнова из Одинцова получила максимум по русскому языку и литературе. Литературный экзамен считается одним из самых трудных — нужно не только знать произведения, но и написать сразу пять сочинений. Дарья говорит, что удачный вариант — это важно, но главное — системная подготовка.

«Обратить внимание на портретную характеристику героев. То есть, обратить внимание на их внешний вид. У них очень яркий язык, который помогает почувствовать читателю атмосферу», — порекомендовала выпускница.

Илья Обухов из Королева сдавал математику и физику. По каждому предмету он получил 100 баллов. Выпускник признается: именно математика далась сложнее всего.

«Немного переживал, но участие в олимпиадах помогло справиться с волнением», — подчеркнул Илья.

Опыт, дисциплина и практика стали его главными помощниками на пути к высокому баллу. По его словам, такой результат делается далеко не за один год.