Подмосковные предприятия наращивают обороты и создают рабочие места
Подмосковные заводы модернизируют производство, наращивают выпуск и создают рабочие места — в том числе с помощью налоговых льгот, субсидий и участия в национальных проектах. За пять лет реализации народной программы «Единой России» инвестиции в регионе выросли вдвое, промпроизводство — почти в два раза, появилось 400 тысяч новых рабочих мест.
Один из таких примеров — в Орехово-Зуевском округе. Здесь работает компания «ОЗМК», которая делает шумозащитные экраны — те самые, что стоят вдоль трасс и железных дорог, спасая от грохота целые микрорайоны. За все время предприятие выпустило больше полутора миллионов квадратных метров таких конструкций.
В 2022 году завод был включен в нацпроект «Производительность труда».
К ним приехали эксперты Федерального центра компетенций, посмотрели, как работает производство, и предложили переставить станки, убрать лишние перемещения, наладить передачу деталей между цехами. Никакого нового оборудования — просто правильная организация. Результат — плюс 20% к производительности на тех же мощностях.
И это только начало. Сейчас компания строит новый цех — с роботами. Инвестиции — больше 300 млн рублей. Появится 20 новых рабочих мест, автоматизация на ключевых участках достигнет 95%. Почти все будут делать машины, а люди — управлять ими.
Как отметил депутат Мособлдумы от «Единой России» Эдуард Живцов, такие примеры не единичны. Предприниматели активно пользуются доступными инструментами господдержки, а главное — делятся тем, что беспокоит их в ежедневной работе.
«Предприниматели и бизнесмены обращаются со своими предложениями. Это очень важно, потому что они напрямую сталкиваются с проблемами с учетом новых вызовов, которые стоят перед страной. Сейчас мы ведем сбор наказов в новую народную программу, которые требуют законодательных решений с учетом нынешних реалий», — подчеркнул депутат.
Рост наблюдается и в производстве кормов для животных. В Ступине работает завод «Мустанг Технологии Кормления». Он производит комбикорма, концентраты и премиксы для животных. Продукцию поставляют по всей стране и в страны СНГ.
«Как резиденты Особой экономической зоны мы пользуемся налоговыми льготами — снижен налог на прибыль, предусмотрено освобождение от транспортного, земельного и имущественного налогов в первые годы работы. Кроме того, нам компенсировали затраты на строительство железнодорожной ветки, благодаря которой мы поставляем продукцию в Сибирь и на Дальний Восток», — отметил директор по производству Антон Авсенин.
Недавно на заводе открыли лабораторный центр с инвестициями больше 150 миллионов рублей. Три лаборатории — две физико-химические, одна микробиологическая — проверяют каждую партию сырья и готовой продукции. Ошибка в анализе может стоить доверия клиентов, а то и здоровья животных, поэтому контроль — на каждом этапе.
Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021 году, в Московской области выполнена на 98%. Несмотря на общее замедление, экономика Подмосковья продолжает рост: по объему экономики Московская область входит в топ-3 регионов вместе с Москвой и Санкт-Петербургом. Региональным производителям предлагаются десятки различных мер поддержки. Сейчас на сопровождении региональных властей находится порядка 1,8 тысячи инвестпроектов, которые в ближайшие годы дадут свыше 420 тысяч новых рабочих мест.