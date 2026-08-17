Подмосковные предприятия наращивают обороты и создают рабочие места

Подмосковные заводы модернизируют производство, наращивают выпуск и создают рабочие места — в том числе с помощью налоговых льгот, субсидий и участия в национальных проектах. За пять лет реализации народной программы «Единой России» инвестиции в регионе выросли вдвое, промпроизводство — почти в два раза, появилось 400 тысяч новых рабочих мест.

Один из таких примеров — в Орехово-Зуевском округе. Здесь работает компания «ОЗМК», которая делает шумозащитные экраны — те самые, что стоят вдоль трасс и железных дорог, спасая от грохота целые микрорайоны. За все время предприятие выпустило больше полутора миллионов квадратных метров таких конструкций. В 2022 году завод был включен в нацпроект «Производительность труда». К ним приехали эксперты Федерального центра компетенций, посмотрели, как работает производство, и предложили переставить станки, убрать лишние перемещения, наладить передачу деталей между цехами. Никакого нового оборудования — просто правильная организация. Результат — плюс 20% к производительности на тех же мощностях.

И это только начало. Сейчас компания строит новый цех — с роботами. Инвестиции — больше 300 млн рублей. Появится 20 новых рабочих мест, автоматизация на ключевых участках достигнет 95%. Почти все будут делать машины, а люди — управлять ими. Как отметил депутат Мособлдумы от «Единой России» Эдуард Живцов, такие примеры не единичны. Предприниматели активно пользуются доступными инструментами господдержки, а главное — делятся тем, что беспокоит их в ежедневной работе. «Предприниматели и бизнесмены обращаются со своими предложениями. Это очень важно, потому что они напрямую сталкиваются с проблемами с учетом новых вызовов, которые стоят перед страной. Сейчас мы ведем сбор наказов в новую народную программу, которые требуют законодательных решений с учетом нынешних реалий», — подчеркнул депутат.