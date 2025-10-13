Сегодня 17:45 Подмосковные музеи стали лауреатами всероссийского патриотического конкурса 0 0 0 Фото: Историко-краеведческий музей «Борисов городок» МОУ СОШ «Перспектива» Подмосковье

Музеи

конкурсы

«Единая Россия»

Музеи Московской области вошли в число лучших на всероссийском конкурсе «Знать, чтобы помнить». Мероприятие прошло в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия».

Музей боевой и трудовой славы школы № 24 Подольска занял первое место на конкурсе в номинации «Лучший городской музей», а школьный музей «Борисов городок» в Можайском округе стал третьим среди сельских учреждений. На конкурс поступило более 2,3 тысячи заявок из 82 регионов страны. В финале приняли участие 169 музеев. Гранты от 200 до 500 тысяч рублей получат 92 победителя. Депутат Московской областной думы, региональный координатор проекта Владимир Вшивцев обратил внимание на то, что в этом году конкурс посвятили сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны.

Руководитель музея школы № 24 Константин Колесников, в свою очередь, подчеркнул, что участие в мероприятии стало для коллектива учреждения важным этапом.

Фото: Историко-краеведческий музей «Борисов городок» МОУ СОШ «Перспектива»

Музей боевой и трудовой славы при подольской школе создали в 1983 году по инициативе ветеранов 129-й стрелковой дивизии. Сегодня его коллекция насчитывает свыше 650 экспонатов, многие из которых передали семьи фронтовиков. Историко-краеведческий музей «Борисов городок» школы «Перспектива» в Можайском округе возглавляет учитель истории и обществознания Анжелика Ильина. Юные исследователи не ограничиваются изучением родного села — они собирают сведения о прошлом муниципалитета, проводят экскурсии и создают собственные проекты. Впервые в истории конкурса в 2025 году прошло народное голосование за авторские видеоработы школьников и студентов, посвященные подвигам их предков. Ученица лицея № 24 имени Героя Советского Союза А. В. Корявина в Сергиевом Посаде Екатерина Разумовская одержала победу в номинации «Сельский ролик». Работа «Чтобы не потерять нить памяти…» рассказывает о боевом пути ее прадеда — Бориса Савельева. Видео поддержали свыше трех тысяч жителей региона.

Фото: Администрация округа Подольск

«Победа Екатерины — это важный пример того, как молодое поколение сохраняет историческую память. Ее работа не просто рассказывает о подвиге конкретного человека — она соединяет поколения», — подчеркнул депутат фракции «Единая Россия», координатор проекта «Историческая память» в Сергиевом Посаде Алексей Вохменцев.

В номинации «Городской ролик» победу одержала семья Филипповых из Щелкова. Ученица лицея № 14 имени Ю. Гагарина Елизавета вместе с отцом создала видеоработу о своем прадеде Илье Ночевкине — участнике Сталинградской битвы и кавалере ордена Красной Звезды. После войны он трудился на Чкаловском аэродроме. С 2018 по 2025 год в рамках партийного проекта «Историческая память» провели шесть всероссийских конкурсов среди музеев образовательных организаций.