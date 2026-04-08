Подмосковные монастыри на Пасху: как доехать и во сколько начинается богослужение
Пасхальная служба — главное событие церковного года, и многие стремятся провести ее в древних обителях Подмосковья. Когда в Троице-Сергиевой лавре ждут паломников, во сколько начинается ночное богослужение в Серпухове и Подольске и как удобнее добраться до храмов — в материале 360.ru.
Свято-Троицкая Сергиева Лавра в Сергиевом Посаде
11 апреля, Великая суббота:
- 05:30 — молебен с акафистом преподобному Сергию в Троицком соборе;
- 05:30 — ранняя литургия в Успенском соборе;
- 08:30 — поздняя литургия в Успенском соборе;
- с 09:00 до 20:00 — освящение куличей в Сергиевском Трапезном храме;
- 12 апреля в полночь — пасхальное богослужение (крестный ход и литургия).
Как добраться: с Ярославского вокзала (станция метро «Комсомольская») или со станции Ростокино (на МЦК одноименная станция) на электричке до ж/д станции Сергиев Посад; автобусом № 388 от станции метро «ВДНХ» до Сергиева Посада; на авто по Ярославскому шоссе (трасса М-8), на 46-м километре повернуть на Сергиев Посад, далее следовать по маршруту Центральная улица — проспект Красной армии, дорога приведет к Лавре.
Церковь Рождества Богородицы в Подмоклове Серпуховского городского округа
11 апреля:
- 14:00 — освящение куличей;
- 23:00 — исповедь;
- 12 апреля в полночь — пасхальное богослужение.
Как добраться: электричкой до Серпухова или автобусом № 458 «Москва — Серпухов», затем автобусом № 28 «Серпухов — Ланьшино» до остановки «Подмоклово»; электричкой «Москва — Тула» до станции 107-й километр, далее автобусом № 28; электричкой «Москва — Тула» до станции Приокская, потом пешком шесть километров; на авто от Москвы следовать по Симферопольскому шоссе — трассе М-2 «Крым» до моста через Оку, переехать его, доехать до транспортной развязки в Пущине, далее свернуть направо на развязку, а въехав на нее, свернуть налево в сторону Лукьянова и следовать по главной дороге до указателя на Подмоклово.
Ильинский храм в Лемешеве Ленинского городского округа
11 апреля:
- 08:00 — божественная литургия;
- С 11:30 до 16:00 — освящение куличей;
- 23:30 — полунощница;
- 12 апреля в полночь — крестный ход, утреня, литургия;
- 12 апреля 16:00 — золотая вечерня.
Как добраться: от остановки общественного транспорта «Красногвардейский бульвар» в Подольске идти по Заречной улице до дома № 17, повернуть налево, дойти до дома № 22 и повернуть направо до церкви Илии Пророка.
Успенский кафедральный собор в Дмитрове
11 апреля:
- 08:00 — утренняя служба;
- 10:00–17:00 — освящение куличей;
- 23:30 — полунощница.
12 апреля:
- полночь — крестный ход и ночная литургия (до 03:00);
- 09:00 — поздняя литургия;
- 17:00 — пасхальная вечерня.
Как добраться: недалеко от храма есть железнодорожная и автобусная станции «Дмитров». От них до Дмитровского кремля можно дойти пешком за 20-25 минут.
Храм Архангела Михаила в усадьбе Архангельское в Красногорском городском округе
11 апреля
- 07:30 — исповедь;
- 08:00 — литургия;
- С 11:00 до 19:00 — освящение куличей и яиц;
- 22:00 — чтение деяний святых апостолов;
- 23:30 — пасхальная заутреня;
- 12 апреля в полночь — крестный ход и пасхальная литургия;
- 12 апреля 09:00 — пасхальные часы и изобразительны.
Как добраться: от станции метро «Тушинская» автобусом № 549 до остановки «Архангельское» или маршруткой № 151 до остановки «Санаторий»; с Рижского вокзала до станции Павшино, далее автобусом № 524 или маршруткой № 24 до остановки «Санаторий»; на авто от МКАД по Новорижскому шоссе 2,5 километра до большой кольцевой развязки с Ильинским шоссе (вариант — по Волоколамскому, затем Ильинскому шоссе до той же развязки), далее в направлении Ильинского и Петрово-Дальнего 1,5 километра, затем налево по указателю «Архангельское».
Знаменский храм в Красногорске
11 апреля:
- 07:00 — часы, вечерня, литургия;
- 11:00–16:00 — освящение куличей;
- 23:20 — полунощница.
12 апреля:
- в полночь — пасхальное богослужение;
- 07:45 — молебен;
- 08:30 — литургия;
- 10:30 — литургия, крестный ход.
Как добраться: автобусами № 542п, 542, 372, 120 из Москвы — отправление с остановки «Метро „Тушинская“», следовать до остановки «Горсовет» в Красногорске.
Храм Владимирской иконы Божией Матери в селе Быково Раменского городского округа
11 апреля:
- 06:00 — исповедь, часы, изобразительны, вечерня, литургия;
- 11:00–18:00 — освящение куличей;
- 23:00 — исповедь, полунощница;
- 23:45 — пасхальный крестный ход, далее утреня, часы, литургия, освящение куличей.
12 апреля:
- 10:00 — исповедь, часы, литургия, крестный ход, освящение куличей.
Как добраться: из Москвы от станции метро «Котельники» на автобусах № 424, 441, 478 или маршрутке № 525 до остановки «Храм»; из Раменского автобусами № 28, 39, 424 в сторону Москвы также до остановки «Храм»; на авто из Москвы по Новорязанскому шоссе до деревни Островцы, у поста ГИБДД повернуть налево, проехать четыре километра до магазина «Огородник», за ним повернуть направо, далее проехать сквозь село до храма.
Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь в Истре
11 апреля:
- 09:00–21:00 — освящение куличей вокруг Воскресенского собора;
- 09:00 — часы, изобразительны;
- 20:00 — исповедь, чтение деяний святых апостолов;
- 23:00 — полунощница.
12 апреля:
- В полночь — крестный ход, пасхальная заутреня, литургия;
- 10:00 — часы, поздняя литургия;
- 17:00 — пасхальная вечерня.
Как добраться: от станции метро «Тушино» до Истры на автобусе № 372 до остановки «Почта»; на электричке по Рижскому направлению до станции Истра, затем на автобусах № 32, 33 до остановки «Монастырь» или на автобусах № 4, 40, 46, 48 до той же остановки; можно доехать и до станции Новоиерусалимская, а затем пройти по тропе паломника по живописным местам пешком.
Саввино-Сторожевский монастырь в Звенигороде
11 апреля:
- 10:00–18:00 — освящение куличей;
- 21:00 — исповедь в Преображенском храме;
- 23:15 — полунощница в Рождественском соборе, далее крестный ход до Преображенского храма.
Как добраться: с Савеловского вокзала на электричке до Звенигорода, далее автобусами № 23 и 51 или на такси; на авто по Можайскому или Новорижскому шоссе до Звенигородской развязки, далее следовать указателям.
Борисоглебский монастырь в Дмитрове
11 апреля:
- 06:00 — литургия;
- 10:00–18:00 — освящение куличей;
- 23:00 — полунощница;
- 12 апреля в полночь (примерно до 03:00) — крестный ход и пасхальное богослужение.
Как добраться: на электричке или экспрессе с Савеловского вокзала до Дмитрова; на автобусе № 401 от станции метро «Альтуфьево»; на авто по трассе А-104 до монастыря.
Иосифо-Волоцкий монастырь в селе Теряево Волоколамского городского округа
11 апреля:
- 07:30 — утренние молитвы, часы, изобразительны;
- 20:00 — чтение деяний святых апостолов;
- 22:00 — исповедь;
- 23:15 — полунощница.
12 апреля:
- в полночь — крестный ход, пасхальное богослужение;
- 10:00 — часы и литургия;
- 18:00 — девятый час, вечерня, утреня.
Как добраться: от станции метро «Тушинская» автобусом до Волоколамска; электричкой по Рижскому направлению следовать до станции Чисмена или станции Волоколамск, далее доехать на местном автобусе до села Теряево; на авто следовать по Новорижскому шоссе, на 98-м километре свернуть направо в сторону станции Чисмена, после ж/д переезда ехать до села Теряево, проехать его насквозь и обогнуть монастырский пруд (следовать по указателям до монастыря).