Подмосковные компании представили товары на продуктовой выставке в Шанхае

Продукцию на международной выставке продуктов питания и напитков SIAL Shanghai 2026 представили шесть производителей из Московской области. Речь идет об одной из крупнейших B2B-площадок Азии в сфере пищевой индустрии.

Участие подмосковных компаний организовали при поддержке Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности региона.

Экспозиция SIAL Shanghai ежегодно объединяет тысячи участников со всего мира и охватывает широкий спектр направлений — от органической продукции и детского питания до сладостей, напитков, снеков и готовых продуктов. В 2026 году выставка собрала свыше пяти тысяч компаний из более чем 75 государств.

Московскую область на международной площадке представили предприятия из Люберец, Мытищ, Павловского Посада, Клина и Химок. Среди участников — производитель соусов и маринадов «Три С», выпускающий мороженое «Богородский хладокомбинат», кондитерские компании «Волшебница» и «Торговый дом шоколада», производитель джемов и варенья «Адельдан», а также компания «ПК Траст», специализирующаяся на пряниках и печенье.

Участие в выставке – возможность продемонстрировать качество российской продукции зарубежным партнерам, укрепить контакты с представителями китайского бизнеса и расширить экспортные перспективы на азиатском рынке.

Кроме того, производители получили возможность изучить актуальные потребительские тренды и провести переговоры с потенциальными клиентами.

Вместе с компаниями из Подмосковья свою продукцию на стенде представили предприятия из Москвы, Татарстана, Приморского, Краснодарского, Алтайского и Ставропольского краев, а также из Пензенской, Ростовской и Новгородской областей.

Такой формат позволяет эффективнее продвигать отечественные товары за рубежом и усиливать позиции российских производителей на международном рынке.

Помощь ориентированному на экспорт бизнесу в Московской области оказывают в рамках национального проекта.