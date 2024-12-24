Подмосковные команды победили на чемпионате России по фоновой ходьбе
Торжественная церемония награждения победителей чемпионата России по фоновой ходьбе «Человек идущий» прошла в пресс-центре МИЦ «Известия». К онлайн-трансляции события подключились около 100 тысяч человек. Это уникальный проект, аналогов которому нет в России. Его главная цель — профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и заболеваний легких через ежедневную ходьбу.
К проекту «Человек идущий» присоединились более 83 тысяч человек из 80 регионов России. Это стало возможным благодаря мобильному приложению, разработанному Лигой здоровья нации. За месяц участники преодолели 50 миллиардов шагов — более 38 миллионов километров. Всего за шесть лет проведения чемпионата к нему присоединились свыше 500 тысяч человек.
В этом году команды соревновались в шести категориях: «Муниципальные», «Корпоративные», «Семейные», «Пенсионеры», «Студенты» и «Группы ЗОЖ». Участники клуба «Активное долголетие» в Солнечногорске заняли первое место среди команд пенсионеров. На втором месте в этой номинации оказались представители Подольска, на третьем — Домодедова.
Команда «Дерзкие» из Реутова стала лучшей в номинации «Группы ЗОЖ». Для участников, проявивших себя наиболее активно, подготовили специальные номинации. Так, представители «Активного долголетия» в Люберцах получили награду «За волю к победе», а команду РМАТ из Московской области признали лучшей в регионе.
«И разве не чудо, что десятки тысяч людей, от юных студентов до мудрых ветеранов, шаг за шагом, день за днем, создавали нечто большее, чем рекорды? Они создали общность, где каждый почувствовал себя частью великого дела», — прокомментировал вице-президент Лиги здоровья нации Николай Кононов.
Почетными гостями церемонии награждения стали министр спорта России Михаил Дегтярев, академик РАН, президент Лиги здоровья нации и вдохновитель проекта Лео Бокерия, декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко и другие.
«Это не только одно из самых массовых соревнований в нашей стране, но и одно из самых технологичных. Современные средства коммуникации, в том числе российской разработки, позволяют фиксировать, анализировать и мотивировать людей на здоровый образ жизни», — подчеркнул Дегтярев.
Напомним, соревнования организует Лига здоровья нации при поддержке Министерства спорта России.