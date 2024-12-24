Подмосковные команды победили на чемпионате России по фоновой ходьбе

Торжественная церемония награждения победителей чемпионата России по фоновой ходьбе «Человек идущий» прошла в пресс-центре МИЦ «Известия». К онлайн-трансляции события подключились около 100 тысяч человек. Это уникальный проект, аналогов которому нет в России. Его главная цель — профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и заболеваний легких через ежедневную ходьбу.

К проекту «Человек идущий» присоединились более 83 тысяч человек из 80 регионов России. Это стало возможным благодаря мобильному приложению, разработанному Лигой здоровья нации. За месяц участники преодолели 50 миллиардов шагов — более 38 миллионов километров. Всего за шесть лет проведения чемпионата к нему присоединились свыше 500 тысяч человек.

В этом году команды соревновались в шести категориях: «Муниципальные», «Корпоративные», «Семейные», «Пенсионеры», «Студенты» и «Группы ЗОЖ». Участники клуба «Активное долголетие» в Солнечногорске заняли первое место среди команд пенсионеров. На втором месте в этой номинации оказались представители Подольска, на третьем — Домодедова.

Команда «Дерзкие» из Реутова стала лучшей в номинации «Группы ЗОЖ». Для участников, проявивших себя наиболее активно, подготовили специальные номинации. Так, представители «Активного долголетия» в Люберцах получили награду «За волю к победе», а команду РМАТ из Московской области признали лучшей в регионе.