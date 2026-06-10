Подмосковные диетологи предостерегли от порций мороженого больше 100 граммов

С наступлением тепла мороженое становится самым популярным десертом среди жителей. Минздрав Подмосковья поделился советами от врачей, которые напомнили, что каждый продукт имеет норму потребления, которую не стоит превышать ни детям, ни взрослым.

Директор Научно-исследовательского клинического института детства Нисо Одинаева отметила, что мороженое не стоит давать детям до двух лет из-за большого количества сахара и жиров в составе. Десерт можно вводить только после двух лет, начиная с небольшой порции — до двух чайных ложек.

«Сахар способен нарушить баланс полезной кишечной микрофлоры, увеличивает вероятность развития диабета и кариеса, а также провоцирует повышенную нервную возбудимость и перепады настроения. Жир, в свою очередь, создает лишнюю нагрузку на пищеварительную систему ребенка и при регулярном употреблении может привести к набору лишнего веса», — объяснила она.

Лучше выбирать мороженое без заменителя молочного жира и с минимальным количеством добавок.

При этом угощать ребенка этим десертом следует не чаще одного раза в неделю и только после полноценного приема пищи. Это поможет избежать резкого скачка уровня глюкозы и инсулина.

«Более полезной заменой станет домашнее мороженое на основе йогурта, а также из свежих ягод или фруктов. А если у ребенка аллергия на молочные продукты, вместо обычного мороженого лучше выбирать фруктовые или ягодные сорбеты», — подчеркнула заведующая отделом организации лечебного питания НИКИ детства, врач-диетолог Анна Басова.

Взрослым мороженое рекомендуют есть не чаще трех раз в неделю и не более 100 граммов за раз.

Главный подмосковный диетолог Инна Пичугина отметила, что все десерты имеют разное количество сахара и жиров в составе. Так, если у человека есть цель похудеть, то лучше выбирать фруктовый лед.

«Воздержаться от мороженого стоит при нарушении обмена веществ, сахарном диабете, метаболическом синдроме, при патологии со стороны органов желудочно-кишечного тракта или верхних дыхательных путей», — добавила Инна Пичугина.

Врачи отметили, что подходить к выбору мороженого нужно с осторожностью, и тогда оно станет приятным дополнением к основному питанию.