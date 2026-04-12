Сегодня 16:50 Подмосковное Деулино — место силы России: как одно село изменило ход истории?

Подмосковное село Деулино не включают в туристические путеводители, но именно здесь решилась судьба России после Смутного времени. Охватившим страну кризисом воспользовалась Речь Посполитая: после изгнания своих интервентов ополчением она пошла в новое наступление. Война продолжалась почти шесть лет и закончилась Деулинским мирным договором, который дал России время для восстановления. Почему выбор пал на это место и как соглашение повлияло на дальнейшую историю, разбирался 360.ru.

Как началось противостояние России и Речи Посполитой

После смерти бездетного царя Федора Иоанновича Россия осталась без наследника, что привело к борьбе за власть. После правления Бориса Годунова и краткого прихода самозванца Лжедмитрия I, свергнутого в 1606 году, трон занял Василий Шуйский, правивший около четырех лет. В 1610 году его свергли аристократы, и власть перешла к Семибоярщине — временному правительству из числа знатных родов, которое призвало на престол польского королевича Владислава Вазу. Но царской короны он так и не получил.

Ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского изгнало польские войска из Москвы, а уже через год Земский собор избрал царем Михаила Федоровича Романова.

Новый правитель получил страну, пережившую тяжелый кризис и потерявшую значительные территории. Смоленск оставался под контролем Речи Посполитой. Попытки Владислава Вазы добиться русского престола продолжились. Он призвал на помощь литовского гетмана Яна Ходкевича, чтобы начать новое наступление. Армия дошла до Москвы, но получила жесткий отпор от ополчения. Ситуация изменилась после предательства запорожских казаков во главе с гетманом Петром Сагайдачным, который вступил в союз с поляками, нанес удар по южным границам России и подступил к Москве. Российские войска отбросили врага от столицы. Но при этом понимали, что дальнейшее противостояние им не выдержать.

Как заключали Деулинский договор

Решение о заключение мирного соглашения стороны приняли одновременно. Ваза признал, что захватить Москву не может, а российскому государству требовалось время, чтобы восстановиться. Обе армии находились в районе Троице-Сергиева монастыря, рядом с которым стояло село Деулино. Расположенное на большом холме поселение считалось нейтральной территорией, кроме того, через него проходила большая дорога, связывающая Сергиев-Посад с Угличем. Поэтому село выбрали местом для переговоров.

Интересно Царь Михаил Федорович отправил в Деулино бояр Дмитрия Мезецкого, Афанасия Измайлова и Федора Шереметева, а также дьяков Ивана Болотникова и Ивана Сомова. Все они были опытными политиками и дипломатами.

Со стороны Речи Посполитой переговоры вели великий канцлер литовский Лев Сапега, епископ Адам Новодворский, референдарий Александр Гонсевский и сохачевский каштелян Константин Плихта.

Диалог шел тяжело из-за жестких требований обеих сторон. Но в результате делегации пришли к компромиссному соглашению.

Россия и Речь Посполитая 11 декабря (1-го по старому стилю) 1618 года заключили перемирие на 14 лет, которое вошло в историю как Деулинское соглашение. Речь Посполитая оставила себе девять крупных городов, включая Смоленск и Чернигов, и вернула Козельск, Вязьму, Мещовск и Мосальск. Владислав Ваза сохранил право именоваться царем русским, но только в документах внутри страны. Кроме того, стороны договорились, что купцы двух стран смогут торговать между собой, а все вражеские войска выходят с российской территории.

За время Деулинского перемирия Михаил Федорович восстановил хозяйство страны, провел реформу власти, утвердив воевод и старост, а также реорганизовал и усилил армию.

Он вернул Смоленск в ходе двухгодичной войны 1634 года. По ее итогам царь добился от польской стороны подписания Поляновского договора, установившего вечный мир с Польшей, а также окончательного отказа Вазы от русского престола. В ходе правления Михаил Федорович присоединил к России территории Прибайкалья, Якутии и вывел восточные границы к Тихому океану. Утраченные земли вернул его сын Алексей Михайлович.

Память о Деулинском договоре

Через год в память о заключенном перемирии в Деулине построили деревянный храм в честь Сергия Радонежского. Его возведением занимался келарь Авраамий. Туда приходили паломники и часто приезжали члены царской семьи. В середине XIX века прихожане попросили митрополита Московского Филарета построить рядом зимний придел, чтобы молиться во время холодов.

Рассмотревший инициативу архимандрит Антоний решил возвести новую церковь из камня — Всемилостивого Спаса Нерукотворного Образа.

Троице-Сергиева Лавра предоставила 30 тысяч кирпичей для строительства. Через два года после завершения строительства и освящения церкви деревянный храм сгорел. Новая постройка отличалась уникальной архитектурой. Вместо звонницы верхнюю часть занимал шатер из восьми граней. Двухъярусную колокольню возвели только в 1877 году. В советское время храм превратили сначала в клуб, а потом — в склад для зерна. Троице-Сергиевой Лавре обветшавшее здание передали в 1990 году. Всего за год церковь полностью восстановили. Сейчас там проходят службы.