Сегодня 18:48 «Единая Россия» предложила ужесточить правила езды на питбайках в Подмосковье

«Единая Россия» предложила ужесточить правила передвижения детей на питбайках в Подмосковье. В числе обсуждаемых мер — запрет на продажу топлива несовершеннолетним, регулирование онлайн-продажи и усиление ответственности родителей.

Эти и другие предложения обсудили участники круглого стола, который провела фракция «Единая Россия» в Мособлдуме. В нем приняли участие представители власти и силовых ведомств, а также экспертного и профессионального сообществ. Инициатива призвана снизить аварийность и защитить детей и других участников дорожного движения от ДТП. Только за прошлый год в авариях с питбайками (спортивными мотоциклами) пострадали более двух тысяч человек, погибли 30 подростков. Количество таких происшествий выросло на треть. Медики отмечают тяжелый характер травм, которые часто ведут к инвалидности. Как отметил зампред Мособлдумы Олег Рожнов, ситуация требует принятия экстренных мер. Депутат сообщил, что уже в апреле этого года фракция «Единая Россия» вынесет на рассмотрение Мособлдумы законопроект о запрете продажи топлива несовершеннолетним. «Количество ДТП с участием питбайков стремительно растет. Родители покупают детям питбайки, не контролируя их использование, а дети зачастую не осознают всей опасности. Наша цель — оперативно принять закон и спасти жизни подростков. Аналогичная мера была введена в некоторых регионах страны, в результате число ДТП с участием детей сократилось более чем на 30%», — подчеркнул депутат.

Кроме того, в ближайшее время фракция «Единая Россия» направит обращение в Госдуму с просьбой ускорить принятие федерального закона по ограничению использования питбайков детьми. «Необходимо навести порядок с продажей и эксплуатацией питбайков. Это очень доступная и в то же время очень опасная игрушка, которую легко приобрести на любой онлайн-площадке по цене от 25 тысяч. Но вместе с тем, вводя ограничения, важно не уйти в запретительную риторику. Принимая регулирующие меры, мы должны организовать возможности для занятия мотоспортом», — сказал парламентарий. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин в свою очередь высказал предложение об увеличении штрафов для родителей питбайкеров за нарушения пользования техникой. «Повышенные штрафы за повторное нарушение, безусловно, усилят ответственность родителей. Еще одна действенная мера — конфискация транспортного средства. Только жесткие меры позволят навести порядок в этой сфере. Следующий шаг — ограничения для электрических средств передвижения», — прокомментировал Марат Сибатулин.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова поддержала предложения «Единой России» и напомнила, что основная задача — не запретить, а сделать жизнь детей безопасной. «Запрет на продажу топлива важен еще и потому, что позволит уберечь наших детей от вовлечения в преступную деятельность. В этом году законопроект по ограничению продажи топлива приняли уже в Ростовской и Ленинградской областях. За этот год произошло 4 теракта с участием подростков, которые покупали горючую смесь на АЗС и совершали умышленные поджоги. Поэтому стоит острая необходимость как можно скорее ввести запрет на продажу бензина», — сказала Ксения Мишонова. В ближайшее время партия направит предложения в профильные комитеты и ведомства для дальнейшего обсуждения.

Интересно Питбайк — небольшой и маневренный мотоцикл, предназначенный для скоростной езды по бездорожью и трекам. Внешне он выглядит как уменьшенная копия стандартного мотоцикла. Питбайк развивает высокую скорость — до 120 км в час, при этом не оснащен элементами безопасности, в конструкции нет зеркал, фар, габаритных огней, поворотников. Питбайк является спортивным инвентарем, поэтому его невозможно идентифицировать в случае ДТП. Сейчас действуют штрафы для родителей до 30 тысяч рублей за передачу права управления несовершеннолетнему и от 500 до двух тысяч за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка, оплата штрафстоянки. Однако пока эти меры не дают результата.

Питбайки, являющиеся легкими мотоциклами, с 2023 года официально входят в дисциплины мотоспорта, которым в Подмосковье занимаются более 3 тысяч человек. Отсутствие законодательных ограничений на продажу приводит к тому, что питбайки приобретают детям без водительских прав и необходимых навыков управления.