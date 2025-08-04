Новый этап. Подмосковье расширит возможности для переселенцев из аварийных домов

Воробьев: возможности для переселенцев из аварийных домов расширят в Подмосковье

Подмосковье расширяет программу выдачи сертификатов переселенцам из аварийных домов. Теперь получить их смогут не только собственники, но и семьи, проживающие по договорам социального найма. Компенсация одинаковая в обоих случаях: почти 175 тысяч рублей за квадратный метр.

Минимальная выплата рассчитывается из площади 28 квадратных метров, даже если по факту квартира меньше, и составляет почти 4,9 миллиона рублей.

«У нас большая программа переселения из аварийного жилья. Ее смысл — или предоставить переселение в готовые дома, а такая программа сейчас завершается, или вторая тема — сертификаты. Они пользуются популярностью: около тысячи заявлений сейчас. Будет расселено 35 тысяч квадратных метров в 40 округах», — рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Лидеры по сертификатам: Шатура, Щелково, Коломна, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Пушкино, Раменское.

Необходимо и в других городских округах активизировать работу, помочь людям быстрее выбраться из аварийного соцнайма в новое жилье, отметил Андрей Воробьев.

«Мы говорили о вовлеченности глав. В частности, Сергиев Посад. Разъяснения, когда получать ключи, чтобы до 1 сентября все было сделано своевременно», — добавил глава Подмосковья.