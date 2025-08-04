Новый этап. Подмосковье расширит возможности для переселенцев из аварийных домов
Воробьев: возможности для переселенцев из аварийных домов расширят в Подмосковье
Подмосковье расширяет программу выдачи сертификатов переселенцам из аварийных домов. Теперь получить их смогут не только собственники, но и семьи, проживающие по договорам социального найма. Компенсация одинаковая в обоих случаях: почти 175 тысяч рублей за квадратный метр.
Минимальная выплата рассчитывается из площади 28 квадратных метров, даже если по факту квартира меньше, и составляет почти 4,9 миллиона рублей.
«У нас большая программа переселения из аварийного жилья. Ее смысл — или предоставить переселение в готовые дома, а такая программа сейчас завершается, или вторая тема — сертификаты. Они пользуются популярностью: около тысячи заявлений сейчас. Будет расселено 35 тысяч квадратных метров в 40 округах», — рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Лидеры по сертификатам: Шатура, Щелково, Коломна, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Пушкино, Раменское.
Необходимо и в других городских округах активизировать работу, помочь людям быстрее выбраться из аварийного соцнайма в новое жилье, отметил Андрей Воробьев.
«Мы говорили о вовлеченности глав. В частности, Сергиев Посад. Разъяснения, когда получать ключи, чтобы до 1 сентября все было сделано своевременно», — добавил глава Подмосковья.
Подробнее о сертификатах для переселенцев
«В чем дополнительное изменение? Дело в том, что раньше если семья жила по соцнайму, то не могла претендовать на сертификат. Теперь же благодаря федеральному закону мы имеем возможность предоставить сертификат, а это порядка 30% от всех жителей, чтобы те, кто живет в аварийном жилье по соцнайму, уже не ждали еще три года, когда построят дом, а приняли решение и смогли бы переехать с семьей в комфортные условия», — объяснил Андрей Воробьев.
Это требует дополнительного разъяснения, сказал он, и призвал глав городских округов общаться с жителями чутко и близко.
«Многие не знают, что такой закон есть, что такая возможность у нас появилась. 30% от общего числа — это заметное количество. Нужно постучать в эти квартиры, чтобы сказать, что вы уже сейчас можете получить сертификат», — подытожил он.