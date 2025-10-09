Подмосковье заключило 9 соглашений о развитии АПК на выставке «Золотая осень»

На полях выставки «Золотая осень — 2025» Подмосковье подписало девять соглашений на общую сумму шесть миллиардов рублей. Каждое из них будет способствовать развитию агропромышленных предприятий региона, сообщили в пресс-службе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Подмосковье часто не воспринимают как сельскохозяйственный регион, между тем это не так. У нас не очень много земли, поэтому наше призвание — это высокоэффективное, наукоемкое и технологичное сельское хозяйство, которое на относительно небольших площадях дает высокие результаты», — отметил зампред правительства региона Вячеслав Духин. В рамках выставки «Золотая осень» он подписал ряд соглашений о сотрудничестве с компаниями, которые будут реализовывать инвестпроекты на территории Подмосковья. Соглашение с «КБ Русь» Предприятие создало сельскохозяйственный дрон — R-30 «Аршин». Он предназначен для внесения удобрений и распыления реагентов. Его использование удобно на участках, граничащих с лесным массивом, и там, где сложно работать наземной техникой. Сейчас компания разрабатывает вертолет R-2200 «Бекас», с помощью которого будут проводить авиационно-химические работы на больших полях.

Фото: ООО «КБ Русь»

Базируется ООО «КБ Русь» на территории особой экономической зоны «Исток». Это соглашение должно помочь производителю выйти на гарантированный рынок, масштабировать выпуск техники и продолжать развиваться.

Соглашение с «Асконт+» Компания занимается производством ветеринарных препаратов для сельского хозяйства и планирует нарастить мощности. Для этого оно перепрофилирует действующий склад в Серпухове под завод, а также построит новый производственно-складской корпус. Объем инвестиций в проект составит 2,6 миллиарда рублей. Его работу запустят в 2027 году. Благодаря производству появится 200 рабочих мест.

Фото: ООО «НПК АСКОНТ+»

Соглашение с «Чистой линией»

На территории Московской области крупнейший производитель мороженого реализует ряд инвестпроектов. В рамках нового договора компания построит в Подольске ПСК с распределительным центром. Размер инвестиций в него составит порядка 500 миллионов рублей. Кроме того, в Долгопрудном продолжится строительство нового завода для производства мороженого и логистического центра, которые увеличат мощности до 31 тысяч тонн в год. В их создание вложат 2,5 миллиарда рублей, они создадут 500 вакансий для трудоустройства. В 2027 году в округе также запустят производство десертов и замороженных чаев — для этого выделят 400 миллионов. «Пятнадцать лет назад и мечтать могли, что у нас будет 2,5 гектара земли с арендной платой один рубль. Когда правительство идет навстречу, дает возможность развиваться — это большой подарок для нас как для производителей», — отметил вице-президент группы компаний Армен Бениаминов.

Фото: ООО «Чистая линия»

Соглашение с «Сельхозпродуктами»

Предприятие занимается молочным животноводством, выращиванием зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур в Зарайске. Оно планирует построить молочно-товарную ферму на 1500 голов фуражного стада и 1550 голов ремонтного молодняка. «Мы уже более 20 лет работаем в Подмосковье, и нам тут все знакомо. Постоянно пользуемся льготами и программами. У нас есть три комплекса, но они не таких больших размеров, как хотелось бы, плюс уже немного устарели. Есть планы по их модернизации. Но конечно, хочется сделать что-то более современное, поэтому сейчас вся наша энергия, весь ресурс направлены на строительство нового комплекса», — подчеркнул бенефициар общества Святослав Петрущенко.

Фото: ООО «Сельхозпродукты»

Соглашение с «Иванисово» Агрокомплекс специализируется на выращивании овощей в защищенном грунте. Их объем производства на площади 20 гектаров превышает 16 тысяч тонн в год. На предприятии работают около 400 человек. Логистический комплекс компании отличается современным оборудованием по охлаждению, фасовке, упаковке и маркировке продукции. Председатель совета компании Юлия Серых выразила надежду на строительство второй очереди тепличного комплекса площадью 15 гектаров. В него инвестируют девять миллиардов. На площадке будет создано 250 новых мест для работников.

Фото: ООО «Агрокомплекс Иванисово»

Соглашение с «ПФМ»

Ряд соглашений с инвесторами подписал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных. Например, договор был заключен с компанией «ПФМ». Она занимается производством премиальных и суперпремиальных кормов для кошек и собак. В ее планах — расширить мощности в 2027–2028 годах. Цель — предусматривает запуск новой линии для роста выпуска на более чем 17 тысяч тонн продукции в год. Вложить в проект намерены 240 миллионов.

Соглашение с К(Ф)Х «Цветков В.Н.» «Мы являемся самым крупным крестьянским фермерским хозяйством в Московской области. В данный момент у нас 800 голов крупного рогатого скота. И на своей территории со всем поголовьем уже не помещаемся. Поэтому было принято решение о расширении», — поделился глава хозяйства Владимир Цветков. Новая молочно-товарная ферма на 1000 голов расположится в Щелкове. Запустят ее в 2027 году. Это поможет производителю нарастить объем производства на 10 тысяч тонн молока в год. Инвестиции составят порядка одного миллиарда.

Фото: К (Ф)Х «Цветков В.Н.»

Соглашение с «Кая-Трейд»

Компания нацелена построить современный яйцеперерабатывающий завод в Чехове. Планируемый объем производства составит порядка 250 тонн вареных яиц, 300 тысяч упаковок обработанных яиц и 500 тысяч литров меланжа в год. Вложения оценивают в 200 миллионов рублей. Соглашение с рыбхозом «Шатурский» С агрофирмой на выставке было заключено соглашение о реализации инвестпроекта. Его цель — восстановить и модернизировать полносистемное рыбоводное хозяйство в Шатуре. В реализацию направят 60 миллионов рублей. После запуска полного цикла производства мощность будет увеличена до 30 тонн рыбопосадочного материала, 150 тонн товарной рыбы и 150 голов племенного стада в год.

Также в рамках выставки министр сельского хозяйства Московской области провел встречи с представителями ГК «ЭкоНива», ООО «ТиЭйч-Рус Милк Фуд» и АПХ «Зеленая долина», в рамках которых обсудили планы по развитию на территории региона.

Напомним, Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» в этом году проходит с 8 по 11 октября. Традиционно в ней принимают участие сотни производителей из различных регионов России, в том числе из Подмосковья, представляя свои достижения и наработки.