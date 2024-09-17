Подмосковье выделило 1,5 миллиарда рублей на гранты IT-компаниям

Развитие IT-сектора в Московской области сегодня является одной из приоритетных задач региона, особенно на фоне санкционного давления и изменений в экономике. Чтобы поддержать отрасль, в Подмосковье предусмотрены гранты для IT-компаний. Об этом Юлии Минаковской в «Интервью 360» рассказал первый заместитель директора Московского областного центра информационно-коммуникационных технологий Кирилл Сорокин.

«Сейчас в условиях санкционного давления важность поддержки этой отрасли приоритетна. Изменяющиеся условия заставляют и бизнес перестраивать практически все процессы, и государственный сектор менять подходы, искать способы поддержки», — подчеркнул спикер.

По его словам, эти меры направлены на создание новых рабочих мест. Запущенная в 2022 году программа уже показала свою эффективность. На данный момент заключено 23 соглашения с компаниями, а объем выделенных средств составляет около 1,5 миллиарда рублей. С помощью этой поддержки в Московской области создали более 3,7 тысячи рабочих мест.

Грантовая поддержка заключается в субсидировании зарплат новых сотрудников IT-компаний, аккредитованных Минцифрой и зарегистрированных в Подмосковье. Так, на одного работника выделяется от 96 до 240 тысяч рублей в год.

Требования к получателям включают наличие выручки от основной деятельности не менее 70% и зарплату сотрудников от 120 тысяч рублей.

«Если коротко, то это предоставление денежных средств из бюджета региона IT-компаниям при создании новых рабочих мест. То есть аккредитованная IT-компания или компания производителей компьютерной техники, зарегистрированная в Подмосковье, создает новые рабочие места, принимает новых работников и получает субсидию в форме гранта на заработную плату для этих работников», — отметил Сорокин.

Московская область активно привлекает IT-компании, в том числе, из других регионов. Программа направлена не только на создание рабочих мест, но и на развитие инновационной продукции, которая создается с брендом «Сделано в Подмосковье». Ее цель — поддержка научного и технологического потенциала региона, который входит в тройку лидеров по цифровизации в России.

«Для получения гранта необходимо подать заявление в электронном виде на портале госуслуг в Московской области, приложить всего лишь сведения о новых работниках и их согласие на обработку персональных данных. Все просто», — заключил Сорокин.

Для компаний предусмотрены не только гранты, но и другие меры поддержки, такие как налоговые льготы, инвестиционные вычеты, а также снижение ставок по аренде и налогу на землю. Эта комплексная система поддержки направлена на улучшение условий для IT-специалистов и на привлечение новых высококвалифицированных кадров.

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