Подмосковье вошло в топ-3 России по числу производителей органической продукции

Подмосковье вошло в число трех ведущих регионов России по количеству сертифицированных производителей органической продукции. Сегодня в регионе работают 14 таких предприятий.

Этот показатель говорит о поступательном развитии экологически ориентированного сельского хозяйства. В числе последних достижений — получение одним из подмосковных агрохолдингов почетного сертификата «Зеленый эталон».

Маркировка «органик» подтверждает, что продукция создана в полном соответствии с высокими экологическими требованиями. Система сертификации предполагает строгий контроль всех этапов производства — от подготовки почвы до упаковки готового продукта.

При этом полностью исключается использование ГМО, а применение пестицидов сведено к минимуму. Такой подход позволяет потребителям быть уверенными в безопасности продукции.

Среди заметных событий отрасли — участие подмосковных производителей в выставке «Золотая осень — 2025». На ее полях агрохолдинг «ЭКО-культура» удостоился сертификата «Зеленый эталон» за экологически чистое производство, а крестьянское хозяйство «Белые Луги» получило документ о соответствии требованиям органического производства со знаком «органик».

В федеральный реестр производителей органической продукции Министерства сельского хозяйства России уже включили предприятия «Шульгино», «Племрепродуктор „Васильевское“», «Эко-ферма „Рябинки“», крестьянско-фермерское хозяйство «Ягодный берег» и другие.

Все эти компании производят широкий ассортимент натуральных товаров — от мяса до кофе.

Производство органических продуктов регулируют федеральный закон и ГОСТ.

Только те компании, которые прошли официальную сертификацию, имеют право использовать маркировку «органик». Все данные о выданных сертификатах вносят в систему Росаккредитации, а с 2025 года использование обозначений «эко», «био» и «органический» разрешено исключительно при наличии подтверждающего документа, что исключает недобросовестную конкуренцию.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что рост количества сертифицированных производителей говорит о поддержке экологически безопасного агропромышленного производства в регионе и укреплении его позиций среди лидеров устойчивого развития.