Подмосковье в один клик. В чем секрет популярности онлайн-экскурсий по паркам области
Виртуальные экскурсии по Подмосковью собрали 250 тысяч просмотров
Старинные усадьбы, лесные тропы, набережные и парковые аллеи Подмосковья получили новую жизнь в интернете. Онлайн-экскурсии с историками и краеведами уже посмотрели более 250 тысяч раз. Для одних зрителей это возможность заново открыть знакомые места, для других — готовый маршрут для ближайших выходных. Подробности — в материале 360.ru.
Виртуальные прогулки
Промокшие дорожки, запах сосен, тишина после дождя и густой лесной воздух — атмосферу подмосковных парков теперь можно почувствовать, даже не выходя из дома. Именно на это и сделали ставку авторы проекта онлайн-экскурсий.
Теперь ради красивых видов и интересных историй не обязательно ехать под дождем или ждать хорошей погоды — сначала можно посмотреть цифровую прогулку, а уже потом выбраться на место лично. По сути, у подмосковных парков появились собственные «цифровые двойники» — полноценные видеоэкскурсии, которые знакомят зрителей с маршрутами, архитектурой и атмосферой пространства.
Как родилась идея онлайн-экскурсий
Идея возникла три года назад во время рабочей поездки в парк-усадьбу Кривякино в Воскресенске. Тогда сотрудники АНО «Мособлпарк» сняли прогулку на видео, смонтировали ролик и добавили закадровый рассказ. Проект поддержали Министерство культуры и туризма Московской области, а также «Мособлпарк».
Сотрудник организации Марат Синчихин рассказал, что главная задача видеоэкскурсий — не заменить настоящую прогулку, а наоборот заинтересовать человека приехать в парк лично, познакомиться с его историей, достопримечательностями и культурным наследием.
«Видеоэкскурсии созданы для того, чтобы наоборот привлечь людей, зрителей этих видеоэкскурсий прийти в парк лично и ознакомиться с его культурным ходом, с его достопримечательностями, с его историей», — подчеркнул он.
Более 200 парков — и у каждого свой характер
Сегодня в Московской области насчитывается свыше 200 парков. Это не только классические зеленые зоны, но и старинные усадьбы, современные прогулочные пространства, набережные и лесопарки.
У каждого места — своя архитектура, история и настроение. Именно поэтому к проекту подключили историков, краеведов и музейных специалистов. Они обращают внимание зрителей на детали, которые обычно остаются незамеченными: старинные элементы ландшафта, необычные тропы, скрытые символы и забытые легенды.
Аллея поцелуев и озеро разбитых сердец
Одним из ярких примеров стал парк «Городок» в Рузе. Здесь прогулочные дорожки имеют собственные названия, а за каждым скрывается отдельная история.
Научный руководитель Рузского краеведческого музея Наталья Сентякова рассказала, что еще в XIX веке сюда приезжали офицеры артиллерийского полка. Они играли на духовых инструментах, а местные девушки приходили на танцы в надежде познакомиться с военными.
«И название аллей нашего парка относится к XIX веку. „ Аллея ожидания», «Аллея встреч», «Аллея дружбы», «Аллея поцелуев», «Аллея любви», «Озеро разбитых сердец»», — поделилась Сентякова.
Почему проект стал популярным
Онлайн-марафон прогулок и цикл «Истории подмосковных парков» уже собрали более 250 тысяч просмотров. Причина успеха проста: зрители получают не сухую справку, а живой рассказ с красивой картинкой, историческими деталями и готовыми идеями для поездок. После просмотра многие отправляются в эти места уже офлайн.
Для жителей региона это шанс увидеть Подмосковье заново. Для туристов — возможность заранее выбрать маршрут.
В этом году проект обещают обновить. Теперь зрителям покажут не только сами парки, но и людей, которые создают в них жизнь. Авторы хотят вывести из тени тех, кто ежедневно сохраняет историю и делает общественные пространства живыми и современными.
Как правильно выбрать маршрут
Информацию о новых выпусках можно найти в социальных сетях Министерства культуры и туризма Московской области и «Мособлпарка»..
Кроме того, жителям рекомендуют приложение «Мое Подмосковье», где собрана событийная программа региона, а также туристический портал welcome.mosreg.ru, на котором размещены маршруты, афиша и полезная информация для путешественников.