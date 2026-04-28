Подмосковье в один клик. В чем секрет популярности онлайн-экскурсий по паркам области

Старинные усадьбы, лесные тропы, набережные и парковые аллеи Подмосковья получили новую жизнь в интернете. Онлайн-экскурсии с историками и краеведами уже посмотрели более 250 тысяч раз. Для одних зрителей это возможность заново открыть знакомые места, для других — готовый маршрут для ближайших выходных. Подробности — в материале 360.ru.

Виртуальные прогулки

Промокшие дорожки, запах сосен, тишина после дождя и густой лесной воздух — атмосферу подмосковных парков теперь можно почувствовать, даже не выходя из дома. Именно на это и сделали ставку авторы проекта онлайн-экскурсий.

Теперь ради красивых видов и интересных историй не обязательно ехать под дождем или ждать хорошей погоды — сначала можно посмотреть цифровую прогулку, а уже потом выбраться на место лично. По сути, у подмосковных парков появились собственные «цифровые двойники» — полноценные видеоэкскурсии, которые знакомят зрителей с маршрутами, архитектурой и атмосферой пространства.

Как родилась идея онлайн-экскурсий

Идея возникла три года назад во время рабочей поездки в парк-усадьбу Кривякино в Воскресенске. Тогда сотрудники АНО «Мособлпарк» сняли прогулку на видео, смонтировали ролик и добавили закадровый рассказ. Проект поддержали Министерство культуры и туризма Московской области, а также «Мособлпарк».

Сотрудник организации Марат Синчихин рассказал, что главная задача видеоэкскурсий — не заменить настоящую прогулку, а наоборот заинтересовать человека приехать в парк лично, познакомиться с его историей, достопримечательностями и культурным наследием.

«Видеоэкскурсии созданы для того, чтобы наоборот привлечь людей, зрителей этих видеоэкскурсий прийти в парк лично и ознакомиться с его культурным ходом, с его достопримечательностями, с его историей», — подчеркнул он.