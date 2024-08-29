Подмосковье приготовилось к учебному году. Свыше миллиона школьников сядут за парты 1 сентября

Больше миллиона детей пойдут в этом году в школы Московской области. Как регион готовится к началу учебного года, рассказал заместитель председателя Мособлдумы, руководитель фракции КПРФ Александр Наумов в интервью Юлии Минаковской на 360.ru .

Наумов поздравил всех, кто в этом году начнет или продолжит обучение.

«В Московской область в этом году опять увеличилось количество школьников. В школу пойдет более миллиона 80 тысяч человек. Это на 40 тысяч больше, чем в прошлом году. К сожалению, правда, первоклассников несколько меньше на несколько тысяч, пойдет — 117 тысяч», — рассказал депутат.

Отдельное внимание он уделил работе преподавателей, подчеркнув, что одной из самых больших проблем остается дефицит учителей, поскольку Московская область непрерывно растет.

«Вроде бы, я говорю, вроде бы, решен вопрос. Пока на 1 сентября набрали необходимое количество утилей, они заключили договора, все готовятся. Но этот вопрос постоянно стоит, этим вопросом нужно озаботиться», — указал Наумов.

Кроме того, депутат Мособлдумы напомнил, что сейчас ученикам с первого по четвертый класс бесплатно предоставляется горячее питание. Он предложил расширить эту меру поддержки.

«Да, у нас есть меры поддержки для многодетных. У нас есть меры важные для наших семей, наших героических воинов, которые сражаются в зоне СВО. Но необходимо эти меры расширять», — отметил Наумов.

Кроме того, 1 сентября в Московской области откроется 39 новых школ. При этом большое количество учреждений прошли капитальный ремонт. Там полностью обновили оборудование и классы.

«Я хочу сказать, что в Московской области действительно делается очень много. Вот за 10 лет это 236 школ новых построено. Это достаточно много. В том году 34 школы, а в этом году 39 новых школ. Более 20 детских садов построено. Капитально отремонтированы 41-42 школы», — добавил Наумов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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