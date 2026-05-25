Подмосковье представило стратегию перехода на новую систему водоотведения

На всероссийском конгрессе «ВодЭкспо‑2026» министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев представил опыт региона по модернизации систем водоотведения. Основной темой выступления стало развитие современной инфраструктуры очистки сточных вод и переход к более эффективной модели эксплуатации объектов.

«Разобрали критерии, которыми приоритезируем объекты. Например, превышение ПДК химических веществ, риск возможного экологического ущерба, количество обращений граждан, охват населения. Особое внимание уделили стратегии отказа от сверхмалых и малых очистных сооружений», — отметил Кирилл Григорьев.

Во время профильной сессии участники обсудили подходы к развитию коммунальной отрасли, вопросы экологической безопасности и критерии отбора объектов для реконструкции.

Отдельное внимание на форуме уделили стратегии отказа от малых и сверхмалых очистных сооружений. В Подмосковье делают ставку на создание каскадной системы водоотведения с использованием коллекторов и канализационно-насосных станций, что позволяет направлять стоки на крупные современные очистные комплексы.

В мероприятии приняли участие представители отраслевых предприятий, региональных водоканалов и научного сообщества, в том числе «Москоблводоканал». Модератором дискуссии выступила эксперт научно-технического совета МинЖКХ Оксана Харькина.

Как сообщили на форуме, за период с 2020 по 2025 год в Московской области реализовали более тысячи мероприятий по развитию системы водоотведения, включая реконструкцию Щелковских межрайонных очистных сооружений.

Деловую программу конгресса сопровождала крупная специализированная выставка, где свои разработки представили свыше 120 российских и зарубежных компаний. Среди участников — предприятие «Водообработка», производящее оборудование для систем водоподготовки и очистных сооружений.