Подмосковье получило Гран-при фестиваля «Будущее в цветах»

Фестиваль «Будущее в цветах» проводился на международной выставке-форуме «Россия», которая подходит к концу на ВДНХ. В ходе мероприятия ландшафтные дизайнеры со всех уголков России смогли продемонстрировать клумбы собственного произведения — это свыше 100 миллионов цветов. Композиция из Подмосковья «Зеленые горизонты» получила Гран-при в номинации «За лучшее воплощение темы фестиваля».

В основе «Зеленых горизонтов» лежит инновационный подход, который внедряют на территории Московской области при управлении ливневыми водами — дождевой сад. Так, например, его использовали при благоустройстве Стахановского озера в Электрогорске, а также парков «Зеленый узел» и «Дубрава», расположенных в Павловском Посаде.

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов подчеркнул, что правительство региона уделяет особое внимание развитию парков и общественных территорий. Именно поэтому туристы со всей России все чаще выбирают Подмосковье в качестве места для проведения отпуска и семейного отдыха.

Главная идея заключается в том, чтобы не бороться с природой, а использовать ее силу при благоустройстве городских пространств и общественных территорий. Для этого специалисты высаживают растения с большими корневыми системами в местах, где фиксируются большие скопления воды — по берегам рек и водоемов. Когда она туда начинает стекать, зеленые насаждения обильно ее поглощают, тем самым предотвращая разливы и затопления. В итоге данная технология создает благоприятную среду для местной флоры и уменьшает объем воды, направляемый на очистные станции.

В композиции, победившей на фестивале, авторы использовали растения, выращенные в питомниках Московской области. Они более устойчивы к климату региона, любят воду и, в условиях влажности, поддерживают свою наивысшую декоративность.

Автор проекта «Зеленые горизонты», ландшафтный дизайнер Марина Береснева отметила, что в создании композиции для конкурса принимали участие свыше 20 специалистов своего дела.

«Это не только те, кто непосредственно делал все своими руками, но и консультанты по водоемам, питомниководы», — добавила Береснева.