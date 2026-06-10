Подмосковье нарастило производство мороженого на 3% за год

Во Всемирный день мороженого, который ежегодно отмечают 10 июня, в Подмосковье напомнили о ведущих позициях региона в производстве одного из самых популярных летних десертов. История мороженого насчитывает не одно столетие: его прообразы появились еще в Древнем Китае, где охлажденные смеси из молока и риса готовили с использованием льда.

Со временем рецепты распространились по миру, а на Руси существовали собственные варианты холодного лакомства — от замороженного молока, подаваемого с медом и блинами, до праздничных десертов из творога, сметаны и сухофруктов.

Сегодня Московская область играет ключевую роль в российской индустрии мороженого. Как отмечают в региональном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, регион уже пятый год подряд сохраняет первое место в стране по объему выпуска этой продукции. По итогам прошлого года предприятия региона произвели 82 тысячи тонн мороженого, что составляет почти половину всего объема, изготовленного в Центральном федеральном округе.

В текущем году отрасль продолжает демонстрировать рост. За первые четыре месяца 2026 года на подмосковных предприятиях выпустили 24,3 тысячи тонн продукции, что на 3,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В абсолютных цифрах прирост составил почти тысячу тонн.

Производители региона активно расширяют ассортимент, предлагая покупателям как классические виды мороженого, так и современные варианты. Помимо традиционного пломбира, эскимо и фруктовых десертов, все большую популярность приобретают продукты с повышенным содержанием белка, низкокалорийные линейки и мороженое без добавленного сахара. При этом компании продолжают экспериментировать со вкусами.

Одним из крупнейших игроков отрасли остается Дмитровский молочный завод, история которого началась еще в 1929 году. После масштабной модернизации предприятия производство мороженого запустили в промышленном масштабе в 2018 году.

Сегодня под брендом «Свитлогорье» завод выпускает около 200 наименований продукции — от классических стаканчиков до рожков и эскимо. По итогам 2025 года объем производства достиг 18,1 тысячи тонн.

Предприятие продолжает активно инвестировать в развитие. В конце 2024 года в эксплуатацию ввели три новые производственные линии, на создание которых направили 191 миллион рублей. В 2025 году заработала автоматизированная линия по выпуску эскимо, а к нынешнему летнему сезону компания представила новинку — двухслойное мороженое со вкусом дыни и кусочками фруктов. В ближайших планах завода — запуск еще одной производственной линии.

Среди ведущих производителей мороженого в регионе — «Чистая линия» в Долгопрудном, «Фронери Рус» в Жуковском и «Богородский хладокомбинат».