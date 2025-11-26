Подмосковье направит 12 млрд рублей на развитие спорта в 2026 году

Около 12 миллиардов рублей предусмотрели в бюджете Подмосковья на развитие спорта в 2026 году. Их направят на модернизацию специализированных учреждений, поддержку тренеров и региональных сборных.

По словам председателя комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линары Самединовой, помимо развития инфраструктуры важной задачей правительства региона ставит поддержку тренеров и совершенствование материально-технической базы спортивных учреждений.

«Создание условий для регулярных занятий физкультурой и спортом жителям нашего региона, в том числе гражданам с ограниченными возможностями здоровья, подготовка спортивного резерва для сборных команд области, развитие спорта высших достижений — приоритетные задачи госпрограммы „Спорт Подмосковья“», — сказала она.

По ее словам, в следующем году порядка 10 миллиардов рублей направят на подготовку спортивного резерва. Это укрепление материально-технической базы спортивных организаций, стимулирование спортсменов и тренеров. На стипендии губернатора выделят более 100 миллионов рублей.

«Помимо того, на будущий год запланировано 800 миллионов рублей на питание и проживание спортсменов и членов команд. Причем впервые за долгое время нормы будут повышены: на проживание они составят от 2900 до 3400 рублей на человека в сутки, на питание — от 2100 до 2700 рублей», — подчеркнул депутат.

Еще около 1,8 миллиарда рублей направят на оснащение специализированных учреждений. Новую технику закупят для 35 объектов. Это ледозаливочные машины, ратраки, снегоходы и тракторы. Кроме того, стадионы «Сатурн» в Раменском и «Спартак» в Щелкове капитально отремонтируют.

«Также данная подпрограмма предусматривает финансирование создания „умных“ спортивных площадок — современных комплексов, оснащенных интерактивным оборудованием, доступом к Wi-Fi и QR-кодами. Планируется в следующем году оборудовать такие в пяти муниципалитетах области — в Балашихе, Пушкинском, Рузе, Чехове, Подольске», — отметила Линара Самединова.

По госпрограмме поддержку получат тренеры, которые переехали работать в села. Единовременно им выплатят один миллион рублей при заключении трудового договора на пять лет.

«Московская область является пилотным регионом, где проект реализуется, начиная с 2025 года. В соответствии с проведенным мониторингом на следующие три года предполагается ежегодно замещение 3 вакантных должностей», — добавила Самединова.