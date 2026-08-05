Сегодня 16:30 Подготовка к зиме, ремонт школ и благоустройство лесопарков. Глава Наро-Фоминска — о достижениях и планах округа Глава Шамнэ рассказал Воробьеву о планах по развитию Наро-Фоминска в 2026 году Фото: Екатерина Агеева Подмосковье

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В Наро-Фоминске продолжается масштабное обновление коммунальной, социальной и городской инфраструктуры. О процессе работ губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложил глава округа Роман Шамнэ.

Во время рабочей встречи стороны обсудили реализацию инвестиционных проектов, развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и капитальный ремонт социальных объектов, а также благоустройство общественных территорий. «Вы долгое время работали на благо родного округа в разных должностях, плотно занимались развитием сферы ЖКХ, экономики, строительства. Вот уже продолжительное время возглавляете Наро-Фоминский городской округ. Я пригласил вас сегодня, чтобы обсудить, как обстоят дела на вверенной вам территории, что сделано по ключевым направлениям, какие важные наказы жителей удалось выполнить», — отметил в начале беседы Андрей Воробьев.

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Улучшение экономических показателей

По словам главы округа, с 2021 года муниципалитет значительно укрепил экономические показатели. За последние пять лет собственные доходы бюджета выросли на 85%, а его общий объем увеличился с 10 до почти 16 миллиардов рублей. «И ключевое здесь — именно собственные доходы. Инвестиции и создание рабочих мест — это основа, которая позволяет развиваться дальше», — уточнил Роман Шамнэ. Только за два минувших года в округе реализовали 11 проектов общей стоимостью 13,7 миллиарда рублей, благодаря которым создали свыше 1,3 тысячи рабочих мест. Сейчас в стадии реализации находятся еще 29 проектов с общим объемом инвестиций 46,8 миллиарда рублей. После их завершения появится более 5,3 тысячи новых рабочих мест. Подготовка к зиме Одним из ключевых направлений остается модернизация коммунальной инфраструктуры. За последние пять лет в округе построили шесть новых и модернизировали 11 действующих котельных, реконструировали четыре центральных тепловых пункта, обновили 19 водозаборных узлов, проложили 17,8 километра тепловых и 1,4 километра водопроводных сетей.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/4

Благодаря этому обеспеченность жителей качественной питьевой водой выросла с 37% в 2015 году до 97,5% в 2025-м.

Особое внимание сейчас уделяют подготовке к отопительному сезону. В 2026 году в округе реализуют 19 крупных проектов, 10 из которых связаны со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом котельных. «Не менее важный аспект — работа с кадрами. Совместно с Минэнерго и „Мособлгазом“ проводим переобучение сотрудников наших ресурсоснабжающих предприятий — „Водоканала“ и „Теплосети“. Внимательно следим за их укомплектованностью аварийно-восстановительными бригадами, ведь от работы этих специалистов напрямую зависит тепло в домах жителей», — подчеркнул глава Наро-Фоминска. Обновление школ и детских садов Продолжается обновление и образовательной инфраструктуры. С 2021 года в округе капитально отремонтировали 13 школ и четыре детских сада. Современные условия создали, в частности, в школе № 9, Софьинской школе и детском саду № 16 в Апрелевке.

«В рамках программы президента Владимира Владимировича Путина и вашего поручения мы капитально отремонтировали 17 объектов образования — это были самые старые учреждения в округе. В среднем мы обновляем по пять-шесть школ или детских садов в год. Работа продолжается: в 2026-м у нас в плане еще две школы, два детсада и один объект культуры», — уточнил Шамнэ.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 5/5

В новом учебном году в округе планируют открыть 45 предпрофессиональных классов, где старшеклассники смогут углубленно изучать профильные дисциплины, проходить профориентацию и готовиться к поступлению в специализированные вузы. Благоустройство общественных пространств Еще одним важным направлением остается обновление общественных пространств. Ранее завершили работы в лесопарке «Дубки» в Апрелевке, а недавно началось создание лесопарка в Наро-Фоминске.

«Там появится современное пространство для активного отдыха: пешеходные маршруты, зоны для тихого отдыха, а также лыжероллерная трасса и помещение для занятий нашей спортшколы. Запрос от людей огромный, поэтому полностью завершить проект планируем в течение 2026–2027 годов», — рассказал руководитель Наро-Фоминского городского округа.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/9 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/9 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/9 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/9 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 5/9 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 6/9 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 7/9 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 8/9 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 9/9