Конференция Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» прошла в Красногорске. Участники мероприятия подвели итоги работы в текущем году и наметили приоритетные задачи на предстоящий период. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что поддержка и доверие избирателей позволяют реализовывать на местах курс президента.

Глава региона выступил с приветственным словом, отметив, что рад видеть собравшихся. При этом в мероприятии приняли участие порядка 350 человек, которые хорошо знают Подмосковье. Он также поблагодарил собравшихся за активную позицию и вовлеченность в работу на благо региона. «Это очень ценно, потому что в большой системе добиться результата, очевидно, можно только сообща. Важно, что мы понимаем друг друга, мы одной идеологии с нашим президентом, с нашими жителями», — указал Воробьев. Кроме того, губернатор поблагодарил всех, кто работает с правительством России, включая законодателей, а также подчеркнул важность продолжения работы в этом направлении.

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Сегодня в ряды «Единой России» от Подмосковья входят более тысячи депутатов, а численность партийных членов превышает 69 тысяч человек. В сентябре 2023 года региональное отделение значительно усилило свои позиции, получив 411 из 580 мандатов на выборах в муниципальные советы. Это на 85 мандатов больше, чем в выборах 2019 года. В этом году Подмосковное отделение «Единой России» провело около 8,5 тысячи контрольных мероприятий, включая вопросы, связанные со строительством и ремонтом объектов. Местные депутаты организовали более 7,2 тысячи приемов граждан. Секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» и председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что партия усилила свои позиции, получив большинство мест в почти каждом совете депутатов. В планах стоит как минимум повторить, а возможно и улучшить достигнутые результаты на предстоящих выборах 2025 года. Также он добавил, что помощь фронту, воинам и их семьям останется приоритетным направлением деятельности. «Всего с начала СВО мы отправили более 13 тысяч тонн различных грузов. Эта работа будет продолжаться до тех пор, пока в этом есть необходимость», — подчеркнул Брынцалов.

Фото: Клим Березуцкий

Московская область первой из регионов назначила представителей власти для поддержки семей участников специальной военной операции. Эти специалисты находятся с семьями в постоянном контакте, организуют личные встречи и оказывают необходимую помощь. «Каждое время несет свои вызовы. И те ребята, Герои, которые сейчас на передовой, их семьи, которые ждут, переживают, конечно, нуждаются в нашей заботе», — добавил Воробьев. Также в рамках Конференции были отмечены представители лучших местных отделений партии «Единая Россия» из Химок, Щелково, Люберец, Сергиева-Посада и Реутова.

Фото: Клим Березуцкий 1/3 Фото: Клим Березуцкий 2/3 Фото: Клим Березуцкий 3/3