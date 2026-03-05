Более 70 мер поддержки военнослужащий действуют в Подмосковье, и это количество ежегодно растет. В регионе работают несколько передовых реабилитационных центров, и есть большие возможности для занятий адаптивным спортом. Оказание помощи бойцам обсудили на совещании при руководстве секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу. Он посетил центр имени Мещерякова в Сергиевом Посаде вместе с губернатором Андреем Воробьевым.

Во встрече также участвовали заместитель министра обороны России Анна Цивилева, полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев, а также первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина. Центр имени Мещерякова Центр заработал в 2024 году. За это время там прошли лечение бойцы из 75 регионов страны, включая Московскую, Псковскую, Ленинградскую и Липецкую области. Им не только помогли восстановить здоровье, но и вернуться к профессиональной и социальной жизни. Благодаря соглашению с фондом «Защитники Отечества» учреждение получило статус национального центра реабилитации и поддержки. «Механизмы оказания социальной и медицинской помощи участникам СВО, а также членам их семей в настоящее время активно формируется, создается необходимая нормативно-правовая база. Вместе с тем есть ряд направлений, где можно было бы усилить работу», — отметил Шойгу. Здесь ветераны СВО получают консультации врачей, проходят диагностику, ЛФК, массажи, занятия в бассейне и многое другое. В центре используют современное оборудование, в том числе ортопедическую систему Robospine и сухой тепловой массаж «Акварелакс».

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Учреждение рассчитано на 100 мест, при этом бойцы могут оставаться там в компании близких родственников. На территории есть три жилых корпуса, актовый и спортивный залы, бассейн и мастерские. Военнослужащим доступна переподготовка по 12 профилям. Они могут освоить профессии плотника, столяра, эксперта по доступной среде, специалиста по социальной работе. Так, в 2024–2025 годах подопечные центра принимали и обрабатывали заявки при проведении прямой линии президента. «После прохождения курса реабилитации они выходят отсюда уже абсолютно адаптированными. Также ребята у нас трудоустраиваются. При поступлении к нам мы проводим анкетирование, где получаем четкие запросы от бойцов кто чем хочет заниматься. Перечень специальностей у нас самый разнообразный. Будем расширять наш проект», — рассказал директор центра Сергей Захаров. Бойцам также помогают в оформлении поддержки и получении технических средств для реабилитации.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В учреждении развивают семь адаптивных видов спорта. Это футбол для слепых, волейбол сидя, бокс, стрельба, армрестлинг, голбол и шоудан. В декабре там открыли шахматный клуб при участии гроссмейстера Сергея Карякина. «Запрос на адаптивный спорт очень большой. Это ведь не просто тренировки, физическая активность, но еще и общение, которое очень важно для ребят. И наша задача — развивать адаптивный спорт», — отметил Андрей Воробьев. Всего в Подмосковье работают 94 учреждения, где реализуют программы адаптивного спорта. Реабилитация бойцов СВО В регионе работают еще три реабилитационных центра для участников СВО. В «Ясенках» реализуют 11 программ, которые помогают военнослужащим быстро восстановиться. Недавно там открыли бассейн и запустили курсы вождения. «Протэкс-Центр» в Коломне и «Исток-Орто» во Фрязине специализируются на протезировании и реабилитации бойцов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

«Ребята, которые возвращаются с фронта, нуждаются в особом внимании, часть из них имеет тяжелые ранения. Поэтому у нас работают 4 крупных реабилитационных центра. Тесно работаем с медицинскими организациями, потому что протезирование, все нюансы восстановления имеют принципиально важное значение», — подчеркнул губернатор. Госуслуги для военнослужащих В 2023 году в Красногорске открыли региональное отделение фонда «Защитники Отечества», где можно получить помощь по разным направлениям в режиме одного окна. В прошлом году дополнительные офисы запустили в Реутове, Лобне и Ногинске. «В рамках поручения Президента каждый регион и мы, в том числе, стараемся максимально заботиться об участниках СВО и их семьях. Активно взаимодействуем с Фондом „Защитники Отечества“ — это наш партнер, с которым мы решаем все самые актуальные вопросы», — добавил Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Подать заявления по вопросам работы фонда можно в 218 МФЦ региона. Это выплаты, юридическая, медицинская помощь, реабилитация и другие. Также Московская область первой в стране заключила соглашение с Военно-социальным центром Минобороны. Теперь получить его услуги также можно во всех МФЦ. Меры поддержки героев Всего в Подмосковье 77 мер поддержки участников СВО и их семей. Они получают психологическую и юридическую помощь, детям предоставляют бесплатное питание в школах и колледжах. С 1 сентября можно получить 17 видов поддержки по одному онлайн-заявлению, в том числе бесплатный проезд, компенсацию ЖКУ и ОСАГО, выплаты на такси или за земельный участок.