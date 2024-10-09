Поддержка участников СВО и соцвопросы. Воробьев — о главных задачах Общественной палаты Подмосковья
Воробьев поблагодарил Общественную палату за помощь в развитии Подмосковья
Первое пленарное заседание Общественной палаты Московской области (ОПМО) в новом составе прошло в Красногорске. В ходе встречи избрали председателя восьмого созыва, определили новую структуру, подвели итоги деятельности и наметили новые цели. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил новый состав и пожелал продуктивной работы.
Глава региона подчеркнул, что Общественная палата является важным инструментом в общественно-политической жизни, поскольку в нее входят неравнодушные люди, которые стремятся изменить жизнь граждан к лучшему.
«И мне приятно, что наша ОП, которую возглавляет Анатолий Васильевич Торкунов, именно такая», — подчеркнул губернатор.
Воробьев также отметил, что на заседании присутствуют люди, которые на протяжении долгого времени помогают решать Подмосковью проблемы в самых различных сферах: образовании, здравоохранении, экологии, вопросах религии и многих других.
«Я очень рад, что мы имеем возможность обмениваться мнениями, обсуждать проблемы. Хочу вас поблагодарить за эту работу и сказать добрые слова напутствия. Нет сомнений, что каждый из вас и дальше будет вносить свою лепту в жизнь нашего Подмосковья», — добавил Воробьев.
Губернатору выразили благодарность за поддержку различных инициатив и проектов, предложенных как Общественной палатой, так и гражданами. Среди значимых инициатив упомянули гуманитарный проект «Доброе дело», открытие центра постинтернатного сопровождения для слепоглухих в Сергиевом Посаде, создание школьных театров и сохранение усадьбы Абрамцево.
В новом составе Общественной палаты восьмого созыва появились пять новых комиссий: по вопросам волонтерства и добровольчества, общественному контролю и открытости власти, здоровому образу жизни и спорту, социальным коммуникациям и обращениям граждан, а также по законотворчеству и взаимодействию с общественными советами.
Третий раз председателем Общественной палаты избрали ректора МГИМО МИД России академика Анатолия Торкунова. Он отметил, что новый состав палаты отличается высоким уровнем обновления: из 99 членов — 47 новых. Торкунов выразил признательность коллегам за участие в работе предыдущего созыва, подчеркнув, что предстоит много работы, направленной на активное участие палаты в гражданском обществе Московской области и России.
«И конечно же, спасибо председателю Мособлдумы Игорю Юрьевичу Брынцалову. По нашей инициативе были приняты важные законы. Я считаю это большим совместным достижением», — добавил Торкунов.
Спикер Московской областной думы Игорь Брынцалов подчеркнул, что между региональным парламентом и Общественной палатой установлено продуктивное сотрудничество. Он напомнил, что в прошлом году палате предоставили право законодательной инициативы. Как результат, члены палаты стали инициаторами двух значимых законопроектов, став первыми в России с таким опытом.
«Так, был принят закон, который регулирует деятельность Общественных советов при органах государственной власти в регионе. Второй закон определил порядок деятельности муниципальных общественных палат Московской области», — указал Брынцалов.
Поддержка участников специальной военной операции останется ключевым направлением работы Общественной палаты. Ее члены активно собирают и отправляют гуманитарную помощь в рамках проекта «Доброе дело», оказывают поддержку семьям защитников и жителям пострадавших территорий.
Среди членов палаты есть и участники спецоперации. Юрий Мизерный, ранее работавший в палате, как волонтер доставлял гуманитарную помощь и решил стать добровольцем на фронте. Теперь он вновь стал членом палаты, имея статус Героя России.
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