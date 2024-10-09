Первое пленарное заседание Общественной палаты Московской области (ОПМО) в новом составе прошло в Красногорске. В ходе встречи избрали председателя восьмого созыва, определили новую структуру, подвели итоги деятельности и наметили новые цели. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил новый состав и пожелал продуктивной работы.

Глава региона подчеркнул, что Общественная палата является важным инструментом в общественно-политической жизни, поскольку в нее входят неравнодушные люди, которые стремятся изменить жизнь граждан к лучшему.

«И мне приятно, что наша ОП, которую возглавляет Анатолий Васильевич Торкунов, именно такая», — подчеркнул губернатор.

Воробьев также отметил, что на заседании присутствуют люди, которые на протяжении долгого времени помогают решать Подмосковью проблемы в самых различных сферах: образовании, здравоохранении, экологии, вопросах религии и многих других.

«Я очень рад, что мы имеем возможность обмениваться мнениями, обсуждать проблемы. Хочу вас поблагодарить за эту работу и сказать добрые слова напутствия. Нет сомнений, что каждый из вас и дальше будет вносить свою лепту в жизнь нашего Подмосковья», — добавил Воробьев.