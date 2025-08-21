Сегодня 16:47 «Поддержим все креативные идеи». Андрей Воробьев — о развитии «Движения первых» в Подмосковье Андрей Воробьев обсудил развитие «Движения первых» с активистами в Подмосковье 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

В подмосковном отделении «Движения первых» состоят почти 589 тысяч детей и подростков, а также более 74 тысяч наставников из числа педагогов, родителей и добровольцев. За год в ряды организации вступили еще 200 тысяч ребят. С юными активистами встретился губернатор Андрей Воробьев. Он отметил важность развития движения и реализации новых проектов.

Сейчас в школах, колледжах и вузах Подмосковья открыто более тысячи первичных отделений «Движения первых». При поддержке региона активисты проводят спортивные, культурные и патриотические мероприятия, а также участвуют в благотворительных акциях. Ребята собирают гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети и изготавливают окопные свечи для бойцов СВО. «Мне кажется, что это очень здорово, когда школьники разных возрастов знакомятся, обсуждают актуальную повестку, находятся в поиске важных инициатив. Очень рад, что мы имеем возможность встречаться, чтобы обмениваться чем-то интересным и полезным», — сказал Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Ребята посещают окружные и федеральные мероприятия. Только до конца года запланировано 20 слетов, где обменяться опытом смогут 170 человек. А 14-летняя Елизавета Суслова из Чехова представит Московскую область в финале игры «Зарница 2.0». «Вы генерите идеи, предлагаете проекты. И наша задача — донести до вас, что все полезные, интересные и креативные инициативы мы поддержим. Мы — те, кто хотел бы вместе с вами эти смелые идеи реализовывать», — добавил губернатор. Осенью в детском лагере «Литвиново» для 100 активистов движения провели специальную смену. В ней участвовали победители региональных и федеральных проектов, а также участники Совета первых и дети бойцов СВО. На базе центра «Авангард» движение организовало летние смены для школьников, в которых поучаствовали более четырех тысяч человек.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

«Дети являются соавторами всех наших проектов. Все, что мы делаем, нацелено на их развитие, на их безопасность, становление личности. Я горжусь нашими активистами, которые вносят большой вклад в развитие региона», — сказала председатель регионального отделения «Движения Первых» Анастасия Бочарова. Первое отделение «Движения первых» открылось в Подмосковье в 2022 году, а в начале этого года на базе Российского университета кооперации в Мытищах заработал региональный Дом «Движения первых».