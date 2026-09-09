Почти миллион жителей Подмосковья вступили в «Активное долголетие» за 7 лет

В Ступине состоялся ежегодный форум проекта «Активное долголетие». О ключевых итогах инициативы рассказали в Мособлдуме.

«Мособлдума по решению председателя Игоря Юрьевича Брынцалова проводит выездные форумы для развития этого направления. За эти годы мы объединили почти миллион человек, которые живут активно и насыщенно. Мы планомерно приближаемся к этой знаковой цифре», — подчеркнул председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Проект успешно развивается уже семь лет, объединяя около 900 тысяч жителей региона.

«Спасибо ступинской земле за гостеприимство, Московской областной думе — за организацию. И конечно, главное спасибо вам за радость в глазах: вы занимаетесь спортом, творчеством, общаетесь вместе. И это прекрасно», — отметила она.

Депутат Госдумы Александр Коган добавил, что масштабы программы впечатляют.

«Инициатива была воспринята очень тепло. Общение, социализация и востребованность — именно это необходимо людям старшего возраста. Это то, что продлевает жизнь», — заметил депутат.

Уполномоченный по правам человека Ирина Фаевская, в свою очередь, обратила внимание на важность коммуникации.

«Сегодня на пенсию выходят люди с ИТ-навыками. Наше министерство меняет форматы, ищет новые подходы. Не исключаю, что скоро появятся соревнования по компьютерным играм. Запросы поколений меняются», — предположила Фаевская.