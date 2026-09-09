Почти миллион жителей Подмосковья вступили в «Активное долголетие» за 7 лет
В Ступине состоялся ежегодный форум проекта «Активное долголетие». О ключевых итогах инициативы рассказали в Мособлдуме.
Проект успешно развивается уже семь лет, объединяя около 900 тысяч жителей региона.
«Мособлдума по решению председателя Игоря Юрьевича Брынцалова проводит выездные форумы для развития этого направления. За эти годы мы объединили почти миллион человек, которые живут активно и насыщенно. Мы планомерно приближаемся к этой знаковой цифре», — подчеркнул председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
Участников приветствовала Герой России Людмила Болилая.
«Спасибо ступинской земле за гостеприимство, Московской областной думе — за организацию. И конечно, главное спасибо вам за радость в глазах: вы занимаетесь спортом, творчеством, общаетесь вместе. И это прекрасно», — отметила она.
Депутат Госдумы Александр Коган добавил, что масштабы программы впечатляют.
«Инициатива была воспринята очень тепло. Общение, социализация и востребованность — именно это необходимо людям старшего возраста. Это то, что продлевает жизнь», — заметил депутат.
Уполномоченный по правам человека Ирина Фаевская, в свою очередь, обратила внимание на важность коммуникации.
«Сегодня на пенсию выходят люди с ИТ-навыками. Наше министерство меняет форматы, ищет новые подходы. Не исключаю, что скоро появятся соревнования по компьютерным играм. Запросы поколений меняются», — предположила Фаевская.
В рамках проекта открыты двери 1100 учреждений культуры и 303 спортивных объектов, работают 68 клубов. Доступно 31 направление активности, разделенное на группы «Для ума», «Для души» и «Для тела»: от финансовой грамотности до скандинавской ходьбы. Летом добавляются сапы и гольф, зимой — лыжи и тюбинг.
Одной из новинок стала нейрокоррекция психоэмоционального состояния (курс из 10 занятий), доступная в Одинцове, Егорьевске, Ступине и Химках. Также доступны телемедицинские консультации и лекции по защите от мошенников.
С 2025 года проект вошел в нацпроект «Семья». Целевой показатель к 2030 году — охватить 54,1% жителей старшего поколения (сейчас достигнут уровень 45,5%).