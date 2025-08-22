Почти 80 медиков получили служебное жилье в Долгопрудном за 3 года

Для эффективной работы сферы медицины внимание в Подмосковье уделяют не только пациентам, но и врачам. Исполняющий секретаря отделения партии «Единая Россия» в Долгопрудном, председатель Совета депутатов Дмитрий Балабанов отметил, что за минувшие полтора года в городскую систему здравоохранения привлекли почти 150 специалистов, в том числе 36 узкопрофильных врачей.

Сейчас в округе собирают предложения от медицинских работников, чтобы максимально взвешенно и эффективно расширить действующие меры поддержки. В Долгопрудном действуют как федеральные и региональные программы, так и муниципальная система льгот. В нее входят предоставление служебного жилья, помощь с оформлением «Социальной ипотеки», компенсация затрат на аренду квартиры и транспорт, а также дополнительные выплаты.

«По Народной программе „Единой России“ за последние полтора года отремонтирован один из корпусов детской поликлиники — трехэтажное здание на улице Лаврентьева — и открыто новое, тоже детское, медучреждение в микрорайоне „Бригантина“ площадью 516 квадратных метров», — рассказал Балабанов. За вышеуказанный период 78 медицинских работников получили жилье в Долгопрудном, а еще четверо получают компенсацию половины арендной платы за съемные квартиры.

«Для оформления компенсации коммунальных услуг — еще одна льгота, предоставляемая в Долгопрудном медикам, — есть условие: регистрация по месту жительства в городском округе. С начала 2024 года этой поддержкой воспользовалось 25 сотрудников городских медучреждений», — отметил депутат. Истории самих медиков подтверждают – льготы помогают принять решение о переезде и закреплении в городе. Так, участковый педиатр поликлиники № 3 в Шереметьевском Наталья Макарычева перебралась в Долгопрудный из Астрахани, где работала в ведущем медицинском центре. Опытного врача привлекли условия — просторная двухкомнатная квартира в новостройке и единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей при трудоустройстве. Не менее показательна история врача-оториноларинголога Ольги Царук. Врач высшей категории с 20-летним стажем выбрала именно Долгопрудный благодаря ощутимой социальной поддержке. Первое время ей компенсировали часть расходов на аренду жилья, а через год работы она оформила социальную ипотеку и купила квартиру.

Фото: Сергей Жуков 1/2 Фото: Сергей Жуков 2/2

В Долгопрудном действует и собственная система поощрения: педиатры и фельдшеры получают по 20 тысяч рублей в месяц, медсестры — по 15 тысяч. Для молодых специалистов с июня ввели надбавку в размере пяти тысяч рублей.

Кроме того, по инициативе фракции «Единая Россия» была одобрена выплата единовременной помощи в размере 10 тысяч рублей. Потребность в кадрах, однако, сохраняется. По словам главного врача Долгопрудненской больницы Сергея Торубарова, особенно востребованы сейчас детские офтальмологи, кардиологи и нефрологи.