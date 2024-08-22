Почти 50 подопечных психоневрологического интерната в Курске эвакуировали в Подмосковье

Как обратиться за помощью к уполномоченному по правам человека Московской области и какие проблемы решает омбудсмен? Об этом и о поддержке жителей Курской области рассказала Юлии Минаковской в «Интервью 360» Уполномоченный по правам человека Подмосковья Ирина Фаевская.

Основные вопросы, с которыми обращаются жители — это проблемы с ЖКХ, транспортом и медицинским обслуживанием. На личный прием к Ирине Фаевской ежемесячно приходят около 20 человек, а в муниципальных образованиях — в зависимости от ситуации. Один из ключевых вопросов, который сейчас решают в Подмосковье при поддержке омбудсмена — эвакуация жителей Курской области.

«Чтобы не оставить жителей Курской области в беде, по поручению губернатора Андрея Воробьева подготовлены детские лагеря, санатории, социальные учреждения в наших разных муниципальных образованиях. Это и Подольск, и Ступино, и Коломна, и Люберцы, Пушкино, Егорьевск. И за последнее время таких учреждений открылось более десяти», — подчеркнула Фаевская.

Она уточнила, что вместе с омбудсменом по правам человека Татьяной Москальковой они побывали в одном из таких учреждений в Клину. По словам Фаевской, многие жители Курской области приехали налегке.

«Им необходима, конечно же, сменная одежда, потому что у кого-то была возможность какие-то вещи с собой собрать, у кого-то такой возможности не было. Нужны также средства личной гигиены, детская обувь», — добавила она.