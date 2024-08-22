Почти 50 подопечных психоневрологического интерната в Курске эвакуировали в Подмосковье
Омбудсмен Фаевская рассказала о помощи жителям Курской области в Подмосковье
Как обратиться за помощью к уполномоченному по правам человека Московской области и какие проблемы решает омбудсмен? Об этом и о поддержке жителей Курской области рассказала Юлии Минаковской в «Интервью 360» Уполномоченный по правам человека Подмосковья Ирина Фаевская.
Основные вопросы, с которыми обращаются жители — это проблемы с ЖКХ, транспортом и медицинским обслуживанием. На личный прием к Ирине Фаевской ежемесячно приходят около 20 человек, а в муниципальных образованиях — в зависимости от ситуации. Один из ключевых вопросов, который сейчас решают в Подмосковье при поддержке омбудсмена — эвакуация жителей Курской области.
«Чтобы не оставить жителей Курской области в беде, по поручению губернатора Андрея Воробьева подготовлены детские лагеря, санатории, социальные учреждения в наших разных муниципальных образованиях. Это и Подольск, и Ступино, и Коломна, и Люберцы, Пушкино, Егорьевск. И за последнее время таких учреждений открылось более десяти», — подчеркнула Фаевская.
Она уточнила, что вместе с омбудсменом по правам человека Татьяной Москальковой они побывали в одном из таких учреждений в Клину. По словам Фаевской, многие жители Курской области приехали налегке.
«Им необходима, конечно же, сменная одежда, потому что у кого-то была возможность какие-то вещи с собой собрать, у кого-то такой возможности не было. Нужны также средства личной гигиены, детская обувь», — добавила она.
Особое внимание уделяют тем, кого эвакуировали в учреждения Министерства социального развития. Например, в Егорьевске разместили 48 подопечных психоневрологического интерната в Курске. Фаевская уточнила, что лично проверила условия их пребывания в «Добром доме».
Все остались довольны, а некоторые даже выразили желание остаться.
Ирина Фаевская
В пункте временного размещений «Родник» сейчас находятся целые семьи с детьми разных возрастов. Все отметили хорошие условия, а также качественное питание. Особое внимание уделили беременной жительнице Курска, которая переживала о своем медицинском наблюдении. Этот вопрос оперативно решили, прикрепив женщину к медицинскому учреждению.
На контроле уполномоченного также находится решение вопросов участников СВО и их семей. Это и предоставление путевок в детские лагеря, и получение удостоверений участников боевых действий, и оформление льгот по ЖКХ.
Напомним, личный прием проводится раз в месяц, но есть и другие способы: обращение через электронную почту, МФЦ или сайт. Для удобства можно записаться на онлайн-консультацию через МФЦ.
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