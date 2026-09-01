Почти 3 тысячи рабочих мест создали в Подмосковье по региональной программе

Инициатива подмосковных властей «Земля за 1 рубль» закрепила за собой статус одного из наиболее эффективных инструментов развития региональной экономики. За весь период реализации власти передали предпринимателям 293 надела, которыми воспользовались 244 компании, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Сегодня на сопровождении находятся 193 инвестиционных проекта с общим объемом вложений более 114 миллиардов рублей. Благодаря программе в регионе создано более 2,8 тысячи новых рабочих мест, а в перспективе их число вырастет еще на 12 тысяч», — уточнил спикер регионального парламента. Наглядным подтверждением успеха инициативы стал опыт производителя вентиляционных систем «Ялка». Переехав из Москвы в Балашиху в 2024 году, компания практически сразу получила льготный участок. Развитие предприятия проинспектировали глава округа Сергей Юров и Игорь Брынцалов.

Фото: Пресс-служба Мособлдумы

«Сегодня компания является основным поставщиком вентиляционного оборудования — выполняет большой объем по импортозамещению. Продукция производителей, которые ушли с территории Российской Федерации, фактически замещена нашим балашихинским предприятием», — подчеркнул Сергей Юров.

В настоящее время завод завершает возведение двух цехов и офиса в парке «Демидов», параллельно запуская вторую очередь на участке, полученном по символической цене. Там появится современный производственно-складской комплекс. «Вложения оцениваются в 209 миллионов рублей, ввод комплекса позволит создать еще 50 рабочих мест к декабрю 2027 года. Предприятия, которые активно занимаются импортозамещением — мы поддерживаем», — уточнил Игорь Брынцалов. Несмотря на то что прием заявок завершился 1 января 2025 года, бизнес-сообщество обращается с просьбой о перезапуске меры поддержки. С соответствующим предложением предприниматели выступили на площадке завода «ГалВент» во время круглого стола партии «Единая Россия».

Фото: Пресс-служба Мособлдумы

«Работа над тем, чтобы программу продлить, ведется», — добавил председатель Мособлдумы.