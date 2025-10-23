Почти 3 млн человек посетили туристический портал Подмосковья с начала года

Туристический портал Подмосковья продолжает набирать популярность. По данным Министерства культуры и туризма региона, с 1 января по 30 сентября текущего года сайт посетили 2,7 миллиона человек, которые в общей сложности просмотрели 4,9 миллиона страниц.

За этот период на портале welcome.mosreg.ru опубликовали около 200 новых статей, 300 новостей и почти тысячу анонсов мероприятий.

С момента запуска портал стал настоящим путеводителем по региону и главным помощником для тех, кто планирует поездку по Подмосковью. Там собрана вся необходимая информация о музеях, театрах, конных клубах, картинг-центрах, пунктах аренды квадроциклов и горнолыжных трассах.

Любители прогулок на природе найдут подробные описания парков с велосипедными дорожками, детскими и спортивными площадками, аттракционами, кафе и точками проката разнообразного инвентаря.

Сервис также помогает подобрать жилье — от уютных отелей и пансионатов до глэмпингов и спа-комплексов.

В разделе, посвященном гастрономии, представлено множество кафе и ресторанов на любой вкус и бюджет. А для тех, кто ищет, чем заняться в выходные, портал ежедневно публикует десятки анонсов концертов, спектаклей, выставок, фестивалей и мастер-классов. С начала года эту категорию пополнила примерно тысяча публикаций.

Особый интерес у пользователей вызывают тематические подборки, авторы которых рассказывают, где лучше отдохнуть с детьми, какие города Подмосковья стоит посетить в первую очередь, где можно полетать на воздушном шаре или порыбачить. С января в этот раздел добавили порядка 200 новых материалов.

Кроме того, на сайте можно найти свыше 120 туристических маршрутов по самым живописным и интересным уголкам региона с описанием достопримечательностей, отелей и ресторанов.

В разделе «Гиды» собраны сведения о сертифицированных экскурсоводах, а категория «Туроператоры» помогает выбрать надежную компанию для бронирования.

Портал активно развивается и постоянно внедряет новые возможности для путешественников. Одним из последних нововведений стали виртуальные туры — теперь онлайн можно прогуляться по парку усадьбы Кривякино в Воскресенске, парку Малевича в Одинцове и лесопарку «Шишкин лес» в Истре.

Отдельная страница на сайте посвящена Федоскинской фабрике лаковой миниатюры — знаменитому народному промыслу, который в этом году отмечает 230-летие.