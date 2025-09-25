Почти 200 участков дорог отремонтируют в 39 округах Подмосковья в 2025 году

В Подмосковье капитально отремонтировали 130 муниципальных дорог общей протяженностью свыше 70 километров. На некоторых участках специалисты заменили грунтовое покрытие на асфальтовое.

Работы продолжаются на 53 участках дорог, общая длина которых составляет почти 70 километров.

«Программа была сформирована, исходя из потребности, дороги значительно преобразились — на многих из них появились и новые тротуары, что значительно повысило комфорт жителей и транспортную доступность населенных пунктов региона», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Самый масштабный объем работ пришелся на Каширу, где обновили 34 дороги протяженностью 14 километров. Только в самом городе работы прошли на 18 улицах, среди которых Луговая, Березовая, Спортивная, Северная, Речная и Лесная.

Дорожная инфраструктура преобразилась также в деревнях Зубово, Тарасково, Кокино, Андреевское, Барабаново, Растовцы, Корыстово, Веревское и Горки. Это позволило повысить комфорт и безопасность около 40 тысяч жителей округа.