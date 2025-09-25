Почти 200 участков дорог отремонтируют в 39 округах Подмосковья в 2025 году
В Подмосковье капитально отремонтировали 130 муниципальных дорог общей протяженностью свыше 70 километров. На некоторых участках специалисты заменили грунтовое покрытие на асфальтовое.
Работы продолжаются на 53 участках дорог, общая длина которых составляет почти 70 километров.
«Программа была сформирована, исходя из потребности, дороги значительно преобразились — на многих из них появились и новые тротуары, что значительно повысило комфорт жителей и транспортную доступность населенных пунктов региона», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Самый масштабный объем работ пришелся на Каширу, где обновили 34 дороги протяженностью 14 километров. Только в самом городе работы прошли на 18 улицах, среди которых Луговая, Березовая, Спортивная, Северная, Речная и Лесная.
Дорожная инфраструктура преобразилась также в деревнях Зубово, Тарасково, Кокино, Андреевское, Барабаново, Растовцы, Корыстово, Веревское и Горки. Это позволило повысить комфорт и безопасность около 40 тысяч жителей округа.
Работы в регионе продолжаются: капитальный ремонт дорог проводят в 25 округах.
Так, в Егорьевске из 16 запланированных объектов обновили уже 12, в том числе переулки Офицерский и Восточный в деревне Юрьево, улицу Новую в деревне Корниловской и улицу Муравлиха в селе Радовицы.
Сейчас ремонтируют улицы Мамонтова в самом Егорьвске, Раздольную в деревне Заболотье, Советскую в населенном пункте Шувое и участок в Никиткине.
В Серпухове завершили капитальный ремонт на 16 участках, в том числе в деревнях Райсеменовское и Каргашино, а также в селе Липицы, где работы продолжаются еще на двух дорогах.
Обновили и городские улицы: Рабоче-Крестьянскую, Новонефедовскую, Калинина, а также переулки Нижний и Солнечный.
В Ступине капитально отремонтировали 22 дороги.
Завершаются работы на трех оставшихся: Октябрьском переулке, улице Болотной в деревне Тутыхино и Весеннем переулке в деревне Горки. Также улицы отремонтировали в населенных пунктах Тростники, Дубнево, Горки, Агарино, Псарево, Ольховка, Проскурниково, Щапово. В Ступине обновления затронули улицы Раздольную, Юности и Солнечный край.
В общей сложности до конца года ремонт планируют провести более чем на 180 участках дорог в 39 муниципалитетах Подмосковья.