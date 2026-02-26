Почти 1,4 трлн рублей налогов поступило в бюджет Подмосковья за 2025 год

В управлении Федеральной налоговой службы России по Московской области 25 февраля провели расширенное заседание коллегии. Встречу посвятили результатам работы региональных налоговых органов за минувший год.

Итоги 2025 года: рекордные поступления в бюджеты всех уровней

Кроме того, члены заседания наметили планы на 2026 год.

Руководитель управления Екатерина Макарова отметила, что в консолидированный бюджет России инспекции Подмосковья мобилизовали свыше двух триллионов рублей за год. Этот результат на 278 миллиардов рублей превышает показатель 2024 года.

Что касается федерального бюджета, то за 2025 год поступило 892 миллиарда рублей доходов. Рост составил 28%.

В консолидированный бюджет Московской области поступило с территории региона почти 1,4 триллиона рублей, что превысило итоги 2024 года на 10%, а внебюджетные фонды получили доход в размере 943 миллиардов рублей — на 21% больше показателей 2024 года.

Контроль, бизнес и борьба с теневым сектором

Контрольно-аналитическая работа остается важнейшим способом наполнения бюджета. Углубленный анализ стал возможным благодаря современным инструментам.

Бюджет получил более 19 миллиардов рублей налогов за год благодаря самостоятельному уточнению налогоплательщиками их обязательств.

Кроме того, в развитии экономики Московской области важную роль играют малый и средний бизнес. Вклад предпринимателей в доходы консолидированного бюджета страны достиг 778 миллиардов рублей.

Не менее серьезной остается работа с работодателями. Их продолжают побуждать к официальному трудоустройству жителей и повышению их зарплаты. Свыше 50 рабочих групп по мобилизации доходов работают сейчас в Подмосковье.

Налоговые органы, правительство и ведомства Подмосковья намерены работать и дальше, создавая комфортные условия для бизнеса и снижения уровня теневого сектора экономики.

Поддержка участников СВО и планы на 2026 год

Специалисты особенно строго контролируют процесс предоставления льгот по имущественным налогам участникам СВО и их родственникам. Льготы по налогу на имущество физических лиц за год предоставили почти 14 тысячам жителей. Их общая сумма превысила 19 миллионов рублей.

В работе коллегии приняли участие федеральный инспектор по Московской области аппарата полномочного представителя президента России в ЦФО Юрий Прохоренков, министр экономики и финансов Московской области Дмитрий Прянчиков, руководитель ГСУ Следственного комитета России по региону Ярослав Яковлев, а также представители других ведомств и служб.