Почти 11 тысяч жителей Подмосковья переедут из аварийных домов в этом году

В Московской области продолжается реализация масштабных проектов по переселению жителей из ветхих и аварийных домов. Это направление остается одним из ключевых в рамках народной программы партии «Единая Россия».

За последние пять лет благодаря программе новые квартиры получили свыше 30 тысяч человек. Параллельно ведутся работы по капитальному ремонту многоквартирных домов — в том числе в городском округе Зарайск, где обновят еще 11 зданий. В этом году в региое в новое жилье переедут почти 11 тысяч человек. «Для нас принципиально важно, чтобы эта работа шла системно, а люди вовремя получали ключи от своего нового жилья», — отметил председатель Московской областной думы, секретарь подмосковного отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов.

Особое внимание уделяют Подольску. На улице Южный поселок в микрорайоне Климовск завершается строительство жилого дома на 199 квартир. После ввода в эксплуатацию туда переедут около 400 человек, ранее проживавших в аварийном фонде. Закладка объекта состоялась летом 2024 года при участии губернатора Московской области Андрей Воробьев и будущих новоселов.

Рядом уже началось возведение второго 17-этажного дома, рассчитанного на 456 жителей. Его планируют сдать до конца текущего года. Всего в Южном поселке аварийными признали около 30 домов, построенных еще в середине прошлого века. Часть жителей воспользовалась альтернативным механизмом переселения — жилищными сертификатами, которые позволяют самостоятельно выбрать и приобрести новое жилье за счет государственных средств. «Президент поручил внимательно решать задачу расселения аварийного жилья. В Подмосковье, чтобы держать хороший темп, мы не только строим новые дома, но также используем такой инструмент, как жилищный сертификат. Многие жители выбирают именно его», — подчеркнул ранее губернатор Андрей Воробьев. В Зарайске тем временем продолжается комплексная модернизация жилого фонда. За последние годы в округе в порядок привели более 150 многоквартирных домов.

В текущем году программа ремонта продолжается. Так, в селе Макеево обновляют дом на улице Железнодорожной — там уже заменили стропильную систему, утеплили чердак и приступили к монтажу новой кровли из металлочерепицы с длительным сроком службы. В дальнейшем планируется установка современной водосточной системы.

«Наш дом давно нуждался в ремонте. Крыша протекала, в подъездах было сыро и холодно. Приятно, что нас, жителей, спросили, какого цвета будет фасад. Мы собрались, обсудили и выбрали нежно-розовый. Теперь наш дом выглядит ярко, аккуратно и очень уютно», — отметила жительница дома Мария Михайлова. Программа также включает развитие арендного жилья, поддержку индивидуального строительства в сельской местности и субсидирование кредитов на возведение частных домов. В настоящее время ведется сбор предложений для обновления программы на ближайшие пять лет. Жители региона могут внести свои инициативы через платформу естьрезультат.рф или общественные приемные партии, которые работают во всех муниципалитетах Подмосковья. Список домов, в которых запланирован ремонт, доступен на интерактивной карте регионального Фонда капитального ремонта.