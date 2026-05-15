Почти 10 музеев модернизировали в Подмосковье за 5 лет
В Московской области 16 мая отметят День исторического и культурного наследия. В эту же дату регион присоединится к ежегодной всероссийской акции «Ночь музеев», которая в 2026 году проходит под темой «Герои» и посвящена Году единства народов.
Для жителей и гостей Подмосковья подготовили масштабную культурную программу: музеи откроют бесплатный доступ к экспозициям, организуют экскурсии, выставки, мастер-классы, концерты и интерактивные мероприятия.
Модернизация музейного фонда
На территории нашего региона сосредоточено большое количество достопримечательностей и памятников архитектуры. Особая гордость региона — это наш музейный фонд. Это 62 учреждения, разбросанных по всей области, — от крупных исторических комплексов до небольших, но душевных краеведческих музеев.
Игорь Брынцалов
председатель Московской областной думы
По словам парламентария, в последние годы особое внимание уделяют модернизации музейных пространств. Для привлечения молодых посетителей учреждения культуры становятся более современными, технологичными и удобными.
За последние пять лет в рамках Народной программы «Единой России» в регионе обновили восемь государственных и муниципальных учреждений.
Реконструкция и развитие затронули Серпуховский историко-художественный музей, музей-заповедник Александра Пушкина, Егорьевский историко-художественный музей, объединение «Музеи наукограда Королев», музейно-выставочный комплекс Павловского Посада, усадьбу «Мураново» имени Федора Тютчева и усадьбу Лукутиных, Ногинский музейно-выставочный центр, а также Коломенско-Зарайский музей-заповедник.
Уникальные и новые экспозиции
Важной патриотической площадкой в регионе остается музей истории Войск ПВО в Балашихе — крупнейший и единственный подобный музей в России и Европе. Там представлены материалы, отражающие историю создания и развития войск противовоздушной обороны страны, регулярно проходят встречи с ветеранами, тематические мероприятия и уроки мужества.
Важно не только обновлять пространства, но и создавать новые экспозиции, отвечающие на вызовы времени. Яркий пример — открывшаяся в Реутове выставка „Сыны Отечества“ в Музейно-выставочном центре. Она посвящена мужеству и героизму участников специальной военной операции. Экспозиция не только сохраняет историческую правду, но и стала важным центром патриотического воспитания. Уже принято решение о строительстве городского музея, посвященного СВО, там экспозиция будет работать постоянно.
Игорь Брынцалов
Акция «Ночь музеев»
К акции «Ночь музеев» в этом году присоединятся десятки культурных площадок региона. Так, «Новый Иерусалим» 16 мая откроет бесплатный доступ ко всем постоянным и временным экспозициям, а также в детский центр «Экспонариум». Щелковский историко-художественный музей подготовил экскурсии и открытие выставки живописи, а усадьба Фряново будет работать для свободного посещения до позднего вечера.
Серпуховский историко-художественный музей будет проводить бесплатные экскурсионные программы и мероприятия практически до полуночи. В музее-заповеднике «Горки Ленинские» гостей ждут мастер-классы, тематические экскурсии, старинные игры и арт-маркет. В «Коломенском кремле» праздничные программы пройдут сразу на нескольких площадках — в краеведческом музее, Музее боевой славы и усадьбе Лажечниковых.
Галерея «Дом Озерова» в Коломне откроет для свободного посещения все выставочные пространства, а музей-заповедник «Усадьба Мураново имени Ф. И. Тютчева» сделает бесплатным вход в парк в вечернее время.
Большую программу также подготовили музей-заповедник «Дмитровский кремль» и музей «Зарайский кремль», где посетителей ждут концерты, лекции, экскурсии и интерактивные мероприятия.
Особым событием этот год станет для Егорьевского историко-художественного музея, который отмечает 115-летие со дня основания. В честь юбилея учреждение подготовило расширенную праздничную программу для гостей акции.