Почти 10 музеев модернизировали в Подмосковье за 5 лет

В Московской области 16 мая отметят День исторического и культурного наследия. В эту же дату регион присоединится к ежегодной всероссийской акции «Ночь музеев», которая в 2026 году проходит под темой «Герои» и посвящена Году единства народов.

Для жителей и гостей Подмосковья подготовили масштабную культурную программу: музеи откроют бесплатный доступ к экспозициям, организуют экскурсии, выставки, мастер-классы, концерты и интерактивные мероприятия.

На территории нашего региона сосредоточено большое количество достопримечательностей и памятников архитектуры. Особая гордость региона — это наш музейный фонд. Это 62 учреждения, разбросанных по всей области, — от крупных исторических комплексов до небольших, но душевных краеведческих музеев.

По словам парламентария, в последние годы особое внимание уделяют модернизации музейных пространств. Для привлечения молодых посетителей учреждения культуры становятся более современными, технологичными и удобными.

За последние пять лет в рамках Народной программы «Единой России» в регионе обновили восемь государственных и муниципальных учреждений.

Реконструкция и развитие затронули Серпуховский историко-художественный музей, музей-заповедник Александра Пушкина, Егорьевский историко-художественный музей, объединение «Музеи наукограда Королев», музейно-выставочный комплекс Павловского Посада, усадьбу «Мураново» имени Федора Тютчева и усадьбу Лукутиных, Ногинский музейно-выставочный центр, а также Коломенско-Зарайский музей-заповедник.

Уникальные и новые экспозиции

Важной патриотической площадкой в регионе остается музей истории Войск ПВО в Балашихе — крупнейший и единственный подобный музей в России и Европе. Там представлены материалы, отражающие историю создания и развития войск противовоздушной обороны страны, регулярно проходят встречи с ветеранами, тематические мероприятия и уроки мужества.