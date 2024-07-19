Сегодня 12:53 Советская привычка или новый тренд? Почему людям нравится отдых в парках Архитектор Воробьев назвал «Шишкин лес» одним из уникальных парков Подмосковья 0 0 0 Подмосковье

Парки

Посещаемость парков Подмосковья в этом году может возрасти до 87 миллионов человек. Популярность их действительно колоссальна и не зависит от сезона. Как развивается парковая культура региона и в чем секрет этих точек притяжения — разбирался 360.ru.

Сколько парков и лесопарков в Подмосковье На сегодняшний день в Московской области расположены 194 парка и лесопарка. За последние девять лет их количество выросло в восемь раз. «Если в 2014 году парковых и лесопарковых территорий было всего 24, то сейчас их 194. Мы прогнозируем, что посещаемость этого года возрастет до 87 миллионов человек», — отмечал ранее министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Интересно В первой половине 2024-го подмосковные парки посетили более 40 миллионов человек. Это на пять миллионов больше, чем за аналогичный период годом ранее. В первой половине 2024-го подмосковные парки посетили более 40 миллионов человек. Это на пять миллионов больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Для развития лесопарковых зон в области три года назад запустили программу «Парки в лесу». За это время специалисты благоустроили 22 лесопарка, создав действительно комфортные прогулочные зоны. И программа продолжается. Чтобы не причинять вред окружающей среде, во время работ используют экологичные материалы.

Самые посещаемые парки Подмосковья в 2024 году

В топ-5 самых посещаемых парков за два первых квартала вошли парк «Пехорка» в Балашихе, Центральный парк в Пушкинском округе, парк имени Толстого в Химках, Центральный парк в Долгопрудном и парк Мира в Мытищах.

Фото: Министерство благоустройства Московской области

Для кого-то отдых в парке — возможность перезагрузиться и побыть наедине со своими мыслями, кто-то отправляется туда с семьей и друзьями — погулять или покататься на аттракционах (их, к слову, в подмосковных парках 615). И конечно, это отличное место для спорта. Какие бы занятия ни выбирали посетители парков, времяпрепровождение на свежем воздухе всегда поднимает аппетит. И нести с собой какой-то провиант совсем необязательно. В парках есть фудтраки и тележки с едой, павильоны с летними верандами.

Фото: Министерство благоустройства Московской области

Лучший молодой парк России Одним из лучших в Подмосковье называют парк «Шишкин лес» в селе Павловская Слобода в Истре. В апреле он выиграл премию «Парки России» в номинации «Парк года, большие города». Находится «Шишкин лес» в 20 километрах от Москвы. У входа есть бесплатная парковка. Здесь есть и тихая зона, и аренда самокатов и велосипедов, и веревочный городок. Проводятся групповые тренировки по цигуну и йоге.

Фото: РИА «Новости»

При проектировке парка его создатели опирались на основы, заложенные еще в середине XIX века англичанином Джон Пэкстоном. Он спроектировал первый общественный парк в истории. Заказ специалист получил от правительства Ливерпуля и вместо античной строгости и симметричности пышных парковых зон того столетия построил закольцованный парк и разделил его так, чтобы каждому нашлось занятие по душе, отметила телеведущая Ксения Собчак. Для своего нового проекта журналистка побывала в нескольких парках региона, пообщавшись с архитекторами и художниками.

Фото: РИА «Новости»

«Для проектировщика всегда важно соблюсти баланс, не нарушить природную среду, учесть все те условия, которые есть, — рельеф, заболоченность. И это всегда очень ответственно, чтобы всем хватило места, чтобы интересы всех были учтены», — рассказала Собчак Екатерина Горшкова, ландшафтный архитектор, замгендиректора Центра строительного проектирования «СТ Центр». «Шишкин лес», по словам Горшковой, его создатели выносили буквально как дитя и были очень поглощены процессом, осознавая значимость объекта для местных жителей.

Фото: РИА «Новости»

По мнению архитектора доцента МАрхИ Алексея Воробьева, «Шишкин лес» получился действительно уникальным пространством с учетом его продуманной и удобной инфраструктуры. «Думаю, самая главная ценность в Подмосковье — это природа. Какое бы время года ни было, она всегда притягивает. И сюда едут именно за этим — отдохнуть от большого города. И любой парк, лесопарк всегда требует инфраструктуры, чтобы было комфортно пользоваться этой природой. И этот баланс важно соблюсти», — пояснил он в беседе с Собчак.

Человек подсознательно стремится к природе, на ней отдыхает, даже не проводя время активно. Любой зеленый цвет, любая тактильная фактура — дерево это или камень — всегда стимулирует тебя, возвращает к первоосновам. Парк, по сути, та же природа, просто приспособленная для времяпрепровождения. Алексей Воробьев

Парк Малевича Также специалист выделил парк Малевича, о котором, по его словам, можно говорить бесконечно. В минувшую среду, 17 июля, здесь открылся новый экспозиционный маршрут. На нем гости смогут посмотреть произведения современных российских художников. Это девять новых объектов художников Аллы Урбан, Александра Константинова и творческого дуэта «МишМаш». Главной темой стали традиции пейзажных парков эпохи романтизма и их переосмысление.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

«Здесь современное искусство сливается с естественной красотой природы. Такое сочетание подчеркивает неординарный культурный код местности <…>. Сам парк с серией арт-объектов стал важной и яркой точкой притяжения жителей и гостей региона», — отметила директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева. Первую часть экспозиции запустили осенью 2022 года. Тогда в парке появились работы Франциско Инфанте-Арана, Вячеслава Колейчука, Леонида Тишкова, Аристарха Чернышева и Игоря Шелковского. В 2023-м их дополнили арт-объекты Аллы Урбан, Александра Константинова и Романа Ермакова. Для полного погружения посетители могут воспользоваться бесплатным аудиогидом «Малевич в лесу». Самое сложное — создать среднестатистический парк Среди глобальных трендов паркого искусства эксперты выделяют выстраивание взаимодействие со зрителем. Это направление не меняется с XX века, заметил Алексей Воробьев. Классические парки, по его словам, этого не предполагали, но время и люди менялись, запросов на удобную и интересную среду становилось больше, и на них надо было отвечать. «И это идет по сей день. Самое сложное — это создать как раз парк с балансом, среднестатистический, чтобы все жители были довольны», — заключил он.