Сегодня 18:02 «Победный маршрут» уже в Истре. Как проходит масштабный автопробег ко Дню Победы 0 0 0 Подмосковье

День Победы 9 мая

В Московской области продолжает свой путь колонна участников масштабного пробега «Победный маршрут» в честь 9 Мая. На нескольких остановках у гипермаркетов «Лента», вместе с 360.ru ставшей организатором большой патриотической акции, для посетителей работала полевая кухня, всех желающих угощали горячей кашей, а водители рассказывали о своих удивительных ретроавто.

На парковке возле «Гиперленты» в Истре историю своей машины «Победа» 1956 года рассказал владелец Олег. Мужчина работает в Дедовске в школе-интернате, преподает слесарное дело. Восстанавливать авто ему помогали ученики. А для украшения «Победы» ребята вместе с Олегом своими руками создали макет автомата Калашникова. «Мы с детьми из восьмых классов решили сделать коллективную творческую работу из металлоотходов. Это копия автомата один к одному. Правда, он тяжелее, чем настоящий, в полтора раза», — пояснил он. Дед Олега прошел всю Великую Отечественную войну и был участником Парада Победы на Красной площади.

«Низкий поклон ветеранам и ребятам, кто сражается на СВО, стойкости, мужества. Победа будет за нами!» — добавил собеседник 360.ru.

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Поделился историей своей машины и представитель Клуба истории и техники ГДР Сергей Орлов. Внешне его авто напоминало знакомую всем «буханку», но специалист объяснил, что это, конечно, далеко не так. «Внешне автомобиль похож на „буханку“, но на самом деле это не так. У него совсем другие формы, и проектировался он в другой стране — в Восточной Германии. А из ГДР в СССР, к слову, поставлялось очень много всего», — напомнил Сергей. Помимо небольшой выставки машин, для посетителей исполняют любимые песни военных лет профессиональные музыканты. Каждый, кто хочет, может спеть и станцевать, а потом подкрепиться солдатской кашей. Представители сети «Лента», говоря об идее акции, отметили, что в основе этого проекта была память о подвиге, о потерях, о Победе, давшей всем нам возможность жить счастливой полноценной жизнью.

«Гиперлента» поздравляет с 80-летием Победы. В этот день мы всей страной чтим память тех, кто подарил нам надежду на будущее. Мы знаем, какой ценой нам досталась Победа, мы помним тех, кто ковал ее в боях и на трудовом фронте.

Желающие еще могут успеть присоединиться к пробегу. Следующей и конечной точкой акции станет Наро-Фоминск. Следить за автопробегом также можно будет в эфире 360.ru и на всех платформах телеканала.

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