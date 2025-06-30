Победители и призеры ВсОШ из Подмосковья поделились секретами успеха

В образовательном центре «Взлет» проходит традиционный летний пикник для победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников. Сюда приехали талантливые ребята со всей Московской области — те, кто показал выдающиеся знания.

Самой юной участницей стала Арина Донцова из Долгопрудного. Несмотря на то, что она только закончила пятый класс, ей удалось завоевать диплом на олимпиаде по мировой художественной культуре за девятый класс. Такой результат — настоящая редкость.

«Я много готовилась и в принципе я люблю искусство. Все было интересно, задания были очень разные. Я постоянно хожу в музеи, смотрю лекции, читаю книги, просто делаю то, что мне нравятся», — отметила Арина.

Абсолютным чемпионом стал Александр Васильев-Каменский — ученик физико-математического лицея из Долгопрудного. Он получил сразу пять дипломов: по астрономии, физике, экономике, информатике и математике.

«Я много готовлюсь, езжу на образовательные программы, в этот прекрасный образовательный центр. Дома я практически не уделяю времени подготовке. То есть каких-то очных программ мне полностью хватает, чтобы охватить все направления», — поделился Александр.

Программа «Взлета» сочетает в себе как обучение и подготовку, так и возможность отдохнуть: ребята участвуют в мастер-классах, общаются, развивают нестандартное мышление и просто получают удовольствие от атмосферы.

В июле образовательному центру «Взлет» исполняется шесть лет. За это время он стал местом, куда стремятся попасть самые одаренные школьники Подмосковья. С учениками работают опытные тренеры по олимпиадной подготовке — специалисты со всей России.

«За шесть лет во „Взлете“ обучения прошли более 300 тысяч подмосковных школьников. Мы рады, что у наших детей есть такие уникальные возможности. Они могут изучать все предметы всероссийской олимпиады школьников, ну и, конечно, побеждать», — прокомментировала руководитель образовательного центра «Взлет» Майя Майсурадзе.

Победителям и призерам олимпиады полагаются денежные выплаты. Александр рассказал, что еще в шестом классе, после своей первой победы, получил 300 тысяч рублей. Тогда он купил себе игровой ноутбук, а теперь копит на собственную квартиру.