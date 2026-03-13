По Народной программе «Единой России» в Подмосковье открываются социально значимые объекты

Пятилетняя программа партии «Единая Россия» в Подмосковье выполнена более чем на 90%. Новые социальные объекты открываются в регионе практически каждую неделю.

«Это уже второе пожарное депо в Балашихе, построенное по Народной программе „Единой России“. Город динамично развивается, как и весь регион. Чем больше прирост населения, тем больший резерв на случай экстренных ситуаций у нас должен быть. Особая благодарность строителям за качественную работу и личному составу гарнизона, который всегда действует на высочайшем профессиональном уровне», — сказал секретарь местного отделения «Единой России», глава Балашихи Сергей Юров.

Так, в Балашихе в микрорайоне Авиаторов открылось новое пожарное депо. Оно позволит сократить время прибытия огнеборцев к месту вызова.

Еще один приоритет Народной программы — модернизация образовательной инфраструктуры. В 2026 году планируется построить 20 школ и 26 детских садов, капитально отремонтировать 48 школ и 38 дошкольных учреждений.

В поселке Новоклемово в Серебряных Прудах после капремонта открывается детский сад «Осетренок», который теперь располагается в одном здании со школой. Строительные работы здесь начались в ноябре 2025 года.

Здесь заменили инженерные коммуникации, системы отопления, водоснабжения и канализации, а также электропроводку. Групповые комнаты и спальни получили не просто свежий ремонт, а продуманный современный дизайн.

Новый ремонт оценила многодетная мама воспитанников детского сада Наталья Ратанова.

«Двое моих детей уже закончили школу, трое еще ходят в детский сад. Я очень рада, что нам сделали такой детский сад, и мы остались в своем поселке. У нас замечательный музыкальный зал, уютная спальня, хорошая игровая», — рассказала Наталья.

А в Ленинском округе открылся детский сад «Звездный-2». Он стал уже шестым на территории ЖК «Пригород Лесное». В здании предусмотрено 10 групп для детей разных возрастов — от самых маленьких воспитанников до будущих первоклассников. Две группы имеют логопедическую направленность.

В учреждении оборудованы мультстудия и интерактивная песочница. На уличной территории обустроены 10 прогулочных площадок верандами и спортплощадкой.

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Роман Терюшков, который побывал на открытии нового сада, отметил высокие темпы выполнения Народной программы в части социальной инфраструктуры.

«В ЖК „Пригород Лесное“ уже построены шесть детских садов и поликлиника на 1 тысячу посещений в смену. Еще шесть детских садов закроют потребности жителей с учетом планового заселения. Новоселы получат полноценную среду: социальные объекты, благоустройство, высокий уровень жизни», — сказал депутат.