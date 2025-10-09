Площадку для испытаний цифровых технологий в агросекторе запустят в Подмосковье

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных и председатель совета директоров компании «Агрофирма Сосновка» подписали соглашение о развитии цифровизации в сельском хозяйстве. Договор заключили 8 октября на выставке «Золотая осень — 2025» в Москве.

Соглашение предусматривает создание пилотной площадки для испытания цифровых технологий на базе предприятий подмосковного агрохолдинга «ОСП агро».

«Цифровизация агропромышленного комплекса — одна из ключевых целей развития отрасли в Подмосковье. Мы создаем условия для внедрения технологий, которые позволят сельхозпроизводителям повышать эффективность, производительность и рентабельность хозяйств. Активно работаем совместно с аграриями в этом направлении», — подчеркнул Сергей Двойных.

Внедрить цифровые решения, в частности, планируется в молочное производство. На фермах установят системы автоматизированного учета и контроля всех этапов — от доения до транспортировки, а также сенсоры и устройства для мониторинга здоровья и продуктивности животных.

Электронные журналы заменят бумажные отчеты: в них будут фиксировать сведения о кормлении, племенной работе и микроклимате в помещениях.

На базе агрохолдинга создадут опытную площадку для тестирования роботизированных доильных комплексов и систем ранней диагностики заболеваний. Собранные данные будут анализировать с помощью технологий машинного обучения, что позволит не только оптимизировать уход за животными, но и прогнозировать объемы надоя.

Проект предусматривает развитие цифровых сервисов для логистики, обучение сотрудников новым инструментам и создание единой цифровой экосистемы, объединяющей производителей, переработчиков, поставщиков и контролирующие органы.

В состав агрохолдинга «ОСП агро» входят несколько крупных предприятий: «Агрофирма Сосновка», предприятие «Емельяновка» в Коломне и СП «Нива» в Серебряных Прудах.

Холдинг имеет около 18 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, выращивает картофель, овощи, зерновые и кормовые культуры, производит молоко, занимается разведением крупного рогатого скота, пчеловодством и коневодством. В структуре компании также два комбикормовых завода и современные хранилища.

«Агрофирма Сосновка» считается одним из ведущих племенных заводов по разведению голштинской породы. Поголовье хозяйства превышает 6,5 тысячи голов, из которых более 2,5 тысячи — дойные коровы. В прошлом году там произвели 26,7 тысячи тонн молока, что на 711 тонн больше, чем годом ранее.

Аналогичный рост демонстрирует и предприятие «Емельяновка», где в 2024 году надои составили почти 21,8 тысячи тонн, превысив результат 2023 года на тысячу тонн.

Еще одно предприятие холдинга — СП «Нива» — реализует инвестиционный проект по строительству новой молочно-товарной фермы на три тысячи фуражных коров. Инвестиции оценивают в три миллиарда рублей.

Проект создаст 60 рабочих мест, а к середине 2027 года предприятие планирует выйти на производственную мощность в 32 тысячи тонн молока в год.

В прошлом году в Подмосковье произвели почти 700 тысяч тонн сырого молока. К 2030 году планируется увеличить этот объем более чем в полтора раза.