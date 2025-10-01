«Плюс 5 тысяч мест». Воробьев — о росте популярности колледжей Подмосковья
Андрей Воробьев: число абитуриентов колледжей Подмосковья увеличилось на 65%
За минувшие три года количество заявок на поступление в подмосковные колледжи увеличилось на 65%. О преимуществах учреждений среднего профессионального образования региона и реализации федерального проекта «Профессионалитет» рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Колледжи Подмосковья бьют рекорды по числу абитуриентов
В 2025 году в региональные колледжи абитуриенты подали 126,5 тысячи заявлений, что на 50 тысяч больше, чем в 2022.
Лидерами стали «Подмосковье» (11,4 тысячи заявок), Щелковский колледж (8,1 тысячи) и колледж «Энергия» (семь тысяч).
В общей сложности образование в регионе получают более 83,5 тысячи студентов, среди которых свыше 28 тысяч первокурсников.
«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после девятого класса решают продолжить учебу там», — обратил внимание Андрей Воробьев.
По его словам в регионе активно обновляют учебные заведения, устанавливают в зданиях современное оборудование, а также разрабатывают и внедряют новейшие учебные программы.
«Активно сотрудничаем с предприятиями, в том числе по федеральной программе „Профессионалитет“, поддержанной нашим президентом», — отметил губернатор Подмосковья.
В новом учебном году количество бюджетных мест в региональных колледжах увеличили на четверть.
«Это плюс пять тысяч мест именно там, где нужны востребованные специалисты: электронщики, механики, авиаторы, технари. У ребят появилось больше возможностей учиться этим профессиям бесплатно. А всего в наших колледжах — больше 170 направлений, по которым можно получить специальность и реализовать себя в любимом деле», — пояснил глава региона.
Самые востребованные профессии
Наибольшей популярностью среди абитуриентов пользуется освоение современных технологий. Так, направление «информационные системы и программирование» собрало 10,3 тысячи заявлений. Обучение по данным дисциплинам предлагают Ногинский колледж и Физтех-колледж в Долгопрудном.
Среди технических профессий особенно востребованной остается работа сварщика — по данному профилю поступило свыше пяти тысяч заявок. Освоить профессию можно в колледже «Подмосковье», Раменском колледже и других учреждениях.
В тройку лидеров также входит направление «техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» (4,2 тысячи заявлений), обучение по которому проводят в Щелковском колледже, колледже «Энергия» и ряде других заведений.
Кластеры и федеральный проект «Профессионалитет»
С 1 сентября в рамках проекта «Профессионалитет» в Подмосковье начали работу три новых кластера: атомный — на базе Электростальского колледжа при поддержке Росатома, индустрия робототехники — в Серпухове при Губернском колледже и информационные технологии — в Физтех-колледже в Долгопрудном.
Всего в регионе создали 17 кластеров, среди которых авиа- и машиностроение, радиоэлектроника, металлургия, сельское хозяйство, топливно-энергетический комплекс, туризм, средства массовой информации и педагогика.
В проекте участвуют 36 колледжей, два областных вуза и 112 предприятий.
Свыше 21 тысячи студентов проходят обучение по разработанным совместно с потенциальными работодателями программам. Они получают не только теоретические знания, но и практические навыки на предприятиях под руководством опытных наставников. По завершении обучения им гарантируют трудоустройство.