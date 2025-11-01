Платные парковки в Подмосковье: новые адреса с 1 декабря 2025 года
Минтранс Подмосковья уточнил список платных парковок с 1 декабря
С 1 декабря 2025 года в Московской области появятся новые платные парковки. Власти региона ввели их, чтобы справиться с хаотичным оставлением машин, которое затрудняет движение на дорогах. Где он появится, сколько будет стоить место, какова сумма штрафа за неуплату — на эти и другие популярные вопросы ответил 360.ru.
Адреса платных парковок в Московской области с 1 декабря
Часть платных парковок начала действовать в Подмосковье с 1 ноября 2024 года. В декабре 2025-го эстаферу примут еще 20 городов — это 1125 дополнительных машино-мест. В восьми платный паркинг и вовсе появится впервые, сообщили в региональном Минтрансе.
Нововведение начнет действовать с 1 декабря по следующим адресам.
Балашиха
А/д Железнодорожный — Новый Милет — Торбеево (Саввинское шоссе, Юбилейная улица).
Дмитров
Ул. Космонавтов, ул. Московская, ул. Загорская.
Ивантеевка
Студенческий проезд.
Кашира
А/д «Кашира — Ненашево» (Каширский проспект).
Королев
Ул. Коммунальная (четная сторона).
Котельники
А/д МКАД (14-й километр) — М-5 «Урал» (21-й километр) уч. 2 (0-й километр — 1.274-й километр) уч. 1 (ул. Железнодорожная).
Красногорск
Ул. Пятницкая.
Луховицы
Ул. Жуковского.
Люберцы
Октябрьский проспект.
Можайск
Ул. Красных Партизан.
Мытищи
Олимпийский проспект, Волковское шоссе.
Орехово-Зуево
Ул. Гагарина.
Подольск
Ул. Ихтиманская, ул. Большая Серпуховская.
Пушкино
Ул. Кузнецкий мост, ул. Ленина.
Раменское
Ул. Чугунова, ул. Михалевича, ул. Народная.
Реутов
Ул. Транспортная.
Сергиев Посад
Новоугличское шоссе, проспект Красной армии
Серпухов
Ул. Ворошилова
Ступино
Проспект Победы, ул. Пушкина, ул. Бахарева, а/д Михнево — Липитино.
Щелково
Центральная улица, а/д Солнечный — Потапово (ул. Талсинская), а/д Свердловский — М-7 «Волга» (Новинское шоссе, улица Железнодорожная).
Сколько стоит платное место в Подмосковье
Для всех платных мест в Московской области действует единый тариф:
- 50 рублей в час — для легковых авто;
- 25 рублей в час — для мототранспорта;
- 100 рублей в час — для грузовиков.
На оплату места дают 10 минут.
В дни государственных праздников и по воскресеньям они будут бесплатными.
Как оплатить парковку в Подмосковье
Есть два способа:
- С помощью СМС-сообщения на номер 7757;
- В приложении «Парковки России», которое доступно для скачивания в AppStore, GooglePlay, RuStore и AppGallery.
Кому доступна бесплатная парковка на платных местах
Владельцы мотоциклов и электромобилей, оснащенных только электродвигателем, имеют право на бесплатную парковку даже в коммерческой зоне. Для этого им необходимо предварительно внести свое транспортное средство в реестр на портале «Госуслуги Московской области».
Также можно оформить парковочное разрешение многодетной семьи. Оно будет действовать на всех платных местах Подмосковья, кроме тех, что предназначены для грузового транспорта, машин инвалидов и автобусов.
Получить разрешение может один из родителей, если он живет в Московской области.
Интересно
Получить такой документ удобно на региональном портале госуслуг.
Кроме того, существует разрешение для резидентов — людей, которые проживают по адресу, включенному в список платных парковок.
У резидентов есть право оставлять свою машину бесплатно на платных местах (кроме слотов для инвалидов) с 20:00 до 08:00 в течение одного года. Чтобы парковаться бесплатно круглосуточно, следует внести резидентскую плату в размере 900 рублей для категорий A и M или 1,5 тысячи рублей — для категории B.
Резидентом получится стать собственнику квартиры или доли в ней по указанным адресам, человеку, снимающему жилье по договору соцнайма или служебного найма. Получить можно два резидентских разрешения на одно жилое помещение.
Оформить резидентство можно на региональном портале госуслуг. Автоматически оно не продлевается.
Сума штрафа за неоплату платного паркинга
Наказание — 2,5 тысячи рублей. Его выпишут, если водитель:
- не оплатил парковку;
- оплатил парковку не в полном объеме;
- превысил оплаченное время парковки более чем на 10 минут;
- опоздал с оплатой более чем на 10 минут.
Акт нарушения зафиксируют камеры.