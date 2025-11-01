Платные парковки в Подмосковье: новые адреса с 1 декабря 2025 года

С 1 декабря 2025 года в Московской области появятся новые платные парковки. Власти региона ввели их, чтобы справиться с хаотичным оставлением машин, которое затрудняет движение на дорогах. Где он появится, сколько будет стоить место, какова сумма штрафа за неуплату — на эти и другие популярные вопросы ответил 360.ru.

Часть платных парковок начала действовать в Подмосковье с 1 ноября 2024 года. В декабре 2025-го эстаферу примут еще 20 городов — это 1125 дополнительных машино-мест. В восьми платный паркинг и вовсе появится впервые, сообщили в региональном Минтрансе.

В дни государственных праздников и по воскресеньям они будут бесплатными.

Для всех платных мест в Московской области действует единый тариф:

Кому доступна бесплатная парковка на платных местах

Владельцы мотоциклов и электромобилей, оснащенных только электродвигателем, имеют право на бесплатную парковку даже в коммерческой зоне. Для этого им необходимо предварительно внести свое транспортное средство в реестр на портале «Госуслуги Московской области».

Также можно оформить парковочное разрешение многодетной семьи. Оно будет действовать на всех платных местах Подмосковья, кроме тех, что предназначены для грузового транспорта, машин инвалидов и автобусов.

Получить разрешение может один из родителей, если он живет в Московской области.