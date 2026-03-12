Первым участником предварительного голосования в Подмосковье стал Денис Майданов

«Единая Россия» начала отбор кандидатов на осенние выборы в Госдуму, Мособлдуму и муниципальные советы — кого выдвинет партия, определят жители. Депутат Госдумы от Московской области Денис Майданов первым подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» к предстоящим выборам в Госдуму. Список кандидатов, который по итогам процедуры сформируют жители, партия утвердит на съезде в июне.

«Единая Россия — это партия президента, которая уже десятилетия обеспечивает общественно политическую экономическую стабильность в стране и ее развитие. Я очень горд, что являюсь часть этой ответственной силы, которая находится в тесной связи со своими избирателями, со своим народом. И мне не стыдно за тот результат, которого мы достигли», — отметил Денис Майданов.

Среди значимых итогов работы федерального парламента текущего созыва он отметил принятие закона о русском языке, который вступил в силу с 1 марта 2026 года. Он ограничивает использование иностранных языков и сленга в медиапространстве, наружной рекламе.

«Основным языком по Конституции у нас является русский язык, и защищать его — наша прямая обязанность. Благодаря этому закону мы сможем очистить наши улицы от иноязычия и всевозможного сленга, засоряющего речь, а значит и сознание наших людей», — подчеркнул парламентарий.

Кроме того, Денис Майданов был в числе инициаторов закона о защите объектов культурного наследия и нормативного акта о защите традиционных ценностей в кино. Фильмам, не соответствующим критериям, не будут выдавать прокатные удостоверения.

Депутат также подчеркнул особую значимость Народной программы «Единой России» в развитии страны.

«Вместе с нашими избирателями мы создавали Народную программу в 2021 году. За эти пять лет отремонтировано и построено большое количество школ, детских садов, приводятся в порядок объекты культуры, дороги, парки. Исполнение пожеланий людей, их вера и надежда — самое важное и дорогое. И эту ответственность должен понимать и принимать на себя депутат, на которого люди возлагают надежды», — отметил парламентарий.

В числе первых кандидатов предварительного голосования также — и руководитель подмосковного отделения «Молодой гвардии Единой России» Диана Алумянц. Она планирует избираться в Мособлдуму. Опыт командной работы с молодежью, а также деятельность в качестве муниципального депутата в Серпухове она считает важным подспорьем для достижения новых целей в политике.

«Я свою общественно-политическую жизнь начала давно, в Молодой гвардии. Здесь я получила первый опыт командной работы, научилась доводить все до логического конца — когда виден конкретный результат для людей. Кроме того, я являюсь муниципальным депутатом, работаю в своем округе, постоянно провожу приемы, понимаю, что волнует наших жителей. Большую часть вопросов нам вместе с командой местного отделения партии удается решать оперативно. Участие в предварительном голосовании „Единой России“ в целом дает возможность молодежи участвовать в жизни региона и быть услышанными. Поэтому приглашаю всех максимально подключиться к этому процессу», — сказала Диана Алумянц.

Напомним, в Московской области в сентябре пройдут избирательные кампании в Госдуму, Мособлдуму и муниципальные советы нескольких округов.

Для проведения предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов в Московской области был создан оргкомитет — его возглавил секретарь подмосковного отделения партии, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов. В состав оргкомитета вошли 23 представителя региона — это авторитетные и уважаемые люди от образования, медицины, общественники, предприниматели и промышленники, представители СМИ, герои спецоперации. Как отметил Игорь Брынцалов, состав Мособлдумы по итогам выборов может обновиться на 30-40%.

Выдвижение кандидатов продлится до 30 апреля, а с 20 апреля по 29 мая все желающие смогут зарегистрироваться на голосование в качестве избирателей через портал «Госуслуги». Сама же процедура предварительного голосования пройдет в электронном формате с 25 по 31 мая. Подать заявку на участие в нем могут все зарегистрированные на территории страны избиратели. Подробная информация на сайте PG.ER.RU.