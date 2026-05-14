Первый в России VR-тренажер для обучения детей ПДД представили в Химках

В Химках учащимся школы «Лидер» представили первый в России VR-тренажер по безопасности дорожного движения «Мир безопасных дорог». Проект разработала группа компаний «Урбантех» совместно с Министерством транспорта Московской области.

Новый комплекс создали в рамках работы по снижению детского дорожно-транспортного травматизма и реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Профилактика детского дорожного-транспортного травматизма — это одно из приоритетных направлений работы в Подмосковье. Мы хотим, чтобы дети чувствовали себя уверенно на дороге и знали, как быть в безопасности, поэтому разработали уникальный тренажер. Это поможет ребятам запомнить правила не из скучных книжек, а через приключение», — пояснил Марат Сибатулин.

В комплект входят VR-очки, контроллеры и специальное программное обеспечение. Для школьников подготовили три сценария, основанных на привычных маршрутах: от дома до школы, до парка и обратно. Виртуальным помощником выступает робот Семафор, который объясняет правила и реагирует на действия участников.

«Летние каникулы — период повышенной активности детей на улицах, и именно сейчас особенно важно использовать новые форматы: интерактивные квесты и VR-тренажеры. Когда ребенок не заучивает правила, а проживает дорожные ситуации в безопасной среде, знания закрепляются навсегда — и это лучшая инвестиция в безопасность будущего поколения», — подчеркнула Лариса Сулима.