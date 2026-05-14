Первый в России VR-тренажер для обучения детей ПДД представили в Химках
В Химках учащимся школы «Лидер» представили первый в России VR-тренажер по безопасности дорожного движения «Мир безопасных дорог». Проект разработала группа компаний «Урбантех» совместно с Министерством транспорта Московской области.
В презентации приняли участие министр транспорта Подмосковья Марат Сибатулин, первый заместитель министра образования региона Лариса Сулима, заместитель генерального директора «Урбантеха» Александр Домбровский и глава Химок Инна Федотова.
Новый комплекс создали в рамках работы по снижению детского дорожно-транспортного травматизма и реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Профилактика детского дорожного-транспортного травматизма — это одно из приоритетных направлений работы в Подмосковье. Мы хотим, чтобы дети чувствовали себя уверенно на дороге и знали, как быть в безопасности, поэтому разработали уникальный тренажер. Это поможет ребятам запомнить правила не из скучных книжек, а через приключение», — пояснил Марат Сибатулин.
В комплект входят VR-очки, контроллеры и специальное программное обеспечение. Для школьников подготовили три сценария, основанных на привычных маршрутах: от дома до школы, до парка и обратно. Виртуальным помощником выступает робот Семафор, который объясняет правила и реагирует на действия участников.
«Летние каникулы — период повышенной активности детей на улицах, и именно сейчас особенно важно использовать новые форматы: интерактивные квесты и VR-тренажеры. Когда ребенок не заучивает правила, а проживает дорожные ситуации в безопасной среде, знания закрепляются навсегда — и это лучшая инвестиция в безопасность будущего поколения», — подчеркнула Лариса Сулима.
Проект делает обучение более понятным и вовлекающим: дети не просто запоминают теорию, а проходят реальные дорожные ситуации в безопасной цифровой среде.
В виртуальном пространстве воссоздали знакомые объекты Подмосковья — парки, автобусы, поезда МЦД, такси и патрульные автомобили.
«Настоящая безопасность начинается с привычек, а привычки нужно формировать с детства. Именно поэтому мы создали инструмент, который говорит с детьми на их языке — не заставляет учить правила, а помогает их прожить в безопасной, пусть и виртуальной среде. Московская область стала первым регионом в России, который пошел по этому пути, и для нас это не просто проект — это ответственность», — отметил Александр Домбровский.
Для педагогов предусмотрели систему аналитики, позволяющую отслеживать результаты выполнения заданий и оценивать уровень подготовки школьников. После презентации школе «Лидер» передали программное обеспечение для дальнейшего использования на занятиях.
В дальнейшем VR-тренажер планируют внедрять и в других школах Подмосковья, а летом занятия с его использованием проведут в детских оздоровительных лагерях.